22. und vorletzter Ausschnitt aus dem Hörbuch "Eine Landratte möchte Seemann werden"

Sequenz der "Landratte" : Seenot!

Ein Hurricane mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 km/h und Wellenhöhen bis 25 Meter! Wie kann ein Schiff von 66,6 Meter Länge und 45 Mann Besatzung den überstehen?

Jeder von uns rechnet mit dem Schlimmsten und weiß, dass es fremde Hilfe nicht geben kann. Kein Rettungsschiff und kein Luftfahrzeug könnte uns beistehen. Wir sind auf uns allein angewiesen!

Ein weiterer, kleiner Beitrag des Weltumreiters zur Bekämpfung des Quarantänefrustes.

In der Hoffnung, die Langeweile meiner geschätzten Mitbürger während der Aufenthalte in ihren Wohnungen ein wenig zu erleichtern, will ich hier in möglichst kurzen Abständen, cá. 5-minütige Ausschnitte aus meinen Hörbüchern zum Anhören bereitstellen.

Hier ist also die Fortsetzung aus dem Hörbuch "Eine Landratte will Seemann werden":

Zum Anhören klicke auf diesen Link:

https://youtu.be/mTl0MOsVmpg