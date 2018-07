22. Westernreitturnier

VWB-Cup und DQHA Bayern Jugend Cup

beim Reitverein Thierhaupten

vom 21.-22. Juli 2018

Siegerehrung von K3 Foto/Reitverein

Bis dato sehr gut genannt, wurde das alljährliche Westernreitturnier des Reitverein Thierhaupten auf der Reitanlage Meir, vom 21.-22. Juli 2018. Vielleicht liegt es daran, dass es dieses Jahr nicht nur das gewohnte Wertungsturnier für den VWB-Kat II-Cup (VWB Vereinigten Westernreiter Bayern) gibt, sondern zusätzlich mit dem DQHA-Bayern Jugend Cup (Deutsche Quarter Horse Association) erweitert wurde.

Die 2-Tages-Veranstaltung bietet Diszipline Horsemanship, Showmanship, Pleasure, Trail, Reining in den verschiedenen Klassen Jugend, Amateur, Einsteiger, Any Horse-Any Rider und Sonstige Klassen, wie Führzügelklasse, Jungpferde Basis, Jungpferde Reining, Jungpferde Trail, Walk/Trott Pleasure und Walk/Trott Horsemanship. Alle Walk/Trott Klassen für Jugendliche bis 13 Jahre und Handicapped Reiter. Außerdem starten die Open-Klassen (mit Preisgeld) in Jubiläums– Trail/Reining/Pleasure und Ranch Riding. Beim DQHA Bayern Jugend Cup kann die Jugend Ranch Riding, Western Horsemanship, Reining und Trail reiten und Erfolge erzielen.

Für Jugendliche ist dies eine einmalige Chance, ihr Können an nur einem Turnier in zwei Tagen mehrfach unter Beweis stellen zu können und sowohl Punkte für den VWB-Cup als auch Sachpreise zu erreiten. Auch im DQHA Bayern Jugend Cup warten tolle Sachpreise auf die Aktiven. Geehrt werden hier die besten Jugendlichen aller vier DQHA Bayern Disziplinen.

Turnierleiterin Hildegard Steiner und ihr Team freuen sich auf diese vielfältige Veranstaltung und über die Chancen die vor allem Jugendlichen gegeben werden. Jugendliche Mitglieder des Reitverein Thierhaupten unter 18 Jahren können startgeldfrei teilnehmen. Der Samstag beginnt um 11:00 Uhr mit den DQHA-Prüfungen und am Sonntag um 7:30 Uhr jeweils bis in den Abend hinein. Am Samstagvormittag ist die Möglichkeit zum freien Abreiten gegeben. Besucher sind herzlich willkommen! Der Eintritt ist frei!

Infos:

Turnierleitung: Hildegard Steiner - Tel. 0177 2130370

www.reitverein-thierhaupten.de

Meldestelle: Simone Zaglauer – Tel. 0176-61019674

Email: Zaglauer.Simone@gmx.de

Hildegard Steiner