2.200 Euro Pfandspende von EDEKA Erler für den KJRFV Zehlendorf e.V

Erstes Ergebnis der Pfandspendenaktion bei EDEKA Erler für den KJRFV Zehlendorf e.V.: Glinda Spreen und Karen Hauser (1. und 2. v. l.) durften sich über einen Scheck über 2.200 Euro freuen, den ihnen am vergangenen Samstag Patrick und Kerstin Erler (re.) überreichten. Foto: KJRFV Zehlendorf e.V

Berlin-Zehlendorf, 24.07.2017 - Helle Freude beim Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlendorf e.V. (KJRFV): Am Samstag, den 22. Juli überreichten Patrick und Kerstin Erler Berlins größter Kinderreitschule einen Scheck in ungeahnter Höhe. Seit November 2016 hatte der benachbarte Edeka-Markt in der Berlepschstraße Pfandbons für den gemeinnützigen Verein gesammelt. Zu den damit erzielten 1.900 Euro spendeten die Marktinhaber nochmals 300 Euro dazu.

Alles in allem waren in den neun Monaten der Aktion 4.762 Bons zusammengekommen, der höchste Pfandbon wies sage und schreibe 9,65 Euro aus. „Es ist einfach toll, wie einfach und großartig Nachbarschaftshilfe mit einer guten Idee funktionieren kann“, zieht Patrick Erler vorläufige Bilanz. Denn die Sammel-Aktion zugunsten der Erneuerung des KJRFV-Vereinsgeländes gleich nebenan an der Stammbahn wird bis zum 30-jährigen Jubiläum des Vereins im kommenden Jahr weitergehen. Die beiden Vorsitzenden des KJRFV, Glinda Spreen und Karen Hauser, waren von diesem Ergebnis vollkommen überwältigt: „Wir danken allen Zehlendorfer Pfandspendern und natürlich ganz besonders Herrn Erler und seinem Team. Wir hätten nie gedacht, dass wir unsere erste gemeinsame Pfandspenden-Aktion vor vier Jahren nochmals kräftig toppen können.“

Die Spendengelder kommen dem weiteren barrierefreien Ausbau der Anlagen zur inklusiven Vereinsarbeit zugute. „Damit geh- und sehbehinderte Kinder und Jugendliche einfacher und auch bei schlechter Witterung ihre Freizeit mit den Ponys des KJRFV gestalten können, haben wir im Sommer 2016 mit dem Umbau des Vereinsgelände an der Stammbahn begonnen“, so Glinda Spreen. Mit mehreren tatkräftigen, ehrenamtliche Arbeitseinsätzen der Vereinsmitglieder und ihrer Eltern sowie über 2 Jahre gesammelten Fördermitteln konnten im vorderen Bereich der Koppel ein ebener Bodenbelag, erhöhte Dächer an den Unterständen neu gebaut werden. „Die nach neuesten Erkenntnissen der Pferdehaltung gestalteten Futter- und Anbinde-Plätze sind ein Gewinn für Mensch und Tier. Umso mehr freuen wir uns über die großartige Unterstützung durch unsere Nachbarn für die nächsten Etappen des Umbaus.“

Kinder-und Jugend-, Reit-und Fahrverein Zehlendorf e.V. (KJRFV)

Über den KJRFV Zehlendorf e.V.

Der Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlendorf e.V. praktiziert mit seinen rund 400 Vereinsmitgliedern und über 100 Ponys und Pferden das selbstverständliche Miteinander von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung und kooperiert dazu mit verschiedenen Einrichtungen in Berlin und Brandenburg. Moderate Mitgliedsbeiträge und die Anbindung an den ÖPNV ermöglichen Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten den Zugang zum Reiten. Auszeichnungen, u.a. 2014 & 2013 Preisträger beim „Zukunftspreis des Berliner Sports“ im Bereich Inklusion; 2012: Gütesiegel „Vorbildlicher Verein“ als erster Verein in Deutschland durch die Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), 2009: 1. Platz "Innovationspreis des Berliner Sports“ für die "Integration von Kindern und Jugendlichen aller sozialen Schichten mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung im Reitsport" und Preisträger des Bündnisses „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ (2008), 2008: Goldener Stern des Sports als 4.-bester Verein Deutschlands. www.kinderreitschule-berlin.de