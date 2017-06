23.-25.6.17 Kaltblüter Event in Brück - Pressefrühstück in der Titanen-Arena

Pressefrühstück in der Titanen-Arena am 24.02.2017

Nichts und niemand hätte mich an diesem naßkalten Freitagmorgen aus meinem gemütlichen Haus bekommen, außer … einer Einladung zum Pressefrühstück in 14822 Brück, Brandenburg, zu „Märchenhafte Titanen“, wie das Motto der diesjährigen Veranstaltung heißt.

Es wurde eine höllische Fahrt dorthin mit allem, was der Februar an Unwettermäßigem noch so zu bieten hatte; und ich fragte mich dann doch, als die Sicht mal wieder kaum fünfzig Meter betrug: Jutta, warum tust du dir das an??? Nun, die Antwort lautete: Die Titanen rufen!

Und ich hab's wieder nicht bereut!

Der heiße Kaffee, die leckeren Wurstbrötchen stärkten meine Nerven, und rasch war ich in der Arena, um die Märchenfiguren mit der Kamera einzufangen.

Inzwischen hatte auch der Himmel ein Einsehen. Die dichte, graue Wolkendecke lockerte etwas auf, es blieb einigermaßen trocken, selbst die Sturmböen hatten aufgehört.

Die Sieben Zwerge winkten fröhlich von ihrem Wagen herunter und auch der Froschkönig grüßte beim Vorbeifahren, Rotkäppchen und der Wolf zeigten sich beritten, während der Osterhase sich von einem netten Pony im Sulky ziehen ließ und Frau Hase zu Fuß nebenhertrabte.

Beim Anblick der jungen Frau, die tapfer in einem ärmellosen Kostüm auf einem Schecken ritt, fröstelte es mich unwillkürlich. Sie wird mit ihrer Truppe das Märchen vom Einhorn darstellen, wie sich auf der Pressekonferenz dann herausstellte.

Allmählich war es wohl 11 h geworden, denn die Brüder Haseloff begrüßten die zahlreich erschienenen Gäste, worunter auch zwei ältere Geburtstagskinder waren, die mit einem Ständchen und einem Blumenstrauß geehrt wurden.

Während alle Teilnehmer hinauf in den Richterturm gingen, nahm ich die Gelegenheit wahr, mich mit „Papa Horst Henschel“ der mit seinen „Salty Dogs“, der ältesten Berliner Jazzband während der Titanen-Tage aufspielen wird, näher zu unterhalten. (Wer neugierig ist, kann ja mal auf You Tube folgenden Link anklicken:

https://www.youtube.com/watch?v=W2D1oPPg7wE)

Trotz Verspätung und gesteckt vollem Raum, fand ich noch ganz vorn einen Platz, (wie in der Schule, scheinen auch Presseleute nicht gern in der allerersten Reihe zu sitzen,) von dem aus ich alles sehr gut mitbekam.

Zunächst zum Showprogramm, das wieder fulminant werden wird, ebenso wie die Wettkämpfe!

Erwachsene werden in die Märchenwelt ihrer Kindertage eintauchen und Kinder werden verzaubert sein (und garantiert ihre Handys vergessen) vom Schicksal des Einhorns, das uns als bewegtes Märchen erzählt werden wird.

An den Wettkämpfen werden etwa 400 Pferde aus neun Nationen teilnehmen!

Die Seriensieger beim Holzrücken aus der Uckermark werden in diesem Jahr Konkurrenz aus dem Erzgebirge bekommen. Ines Bruchhold und Matthias Buchmann waren extra nach Brück gekommen, um uns anzukündigen, daß die dortigen Holzrücker mit acht bis zehn Gespannen am 23. Juni nach viertägiger Fahrt im Planwagen in Brück ankommen und am hiesigen Wettbewerb teilnehmen wollen!

Auf dem Marktplatz wird es wieder echtes bayrisches Feeling geben: Der Entenwirt aus dem Allgäu hat sein Kommen zugesagt! Ich freu mich riesig drauf, denn er bringt nicht nur leckeres Bier und knusprige Enten, sondern auch eine originale Blaskapelle mit. (Diese Kombination fand ich schon 2014 einfach unwiderstehlich.)

In diesem Jahr wird es eine Osteraktion Familienticket geben (siehe Photo!)

Und zum Schluß wurde ein „Geheimnis“ gelüftet, das mir glatt das Wasser in die Augen trieb:

Teil 2 der Fahrt von 2009 Brügge - Brück soll 2018 bis nach Nowgorod fortgesetzt werden! Die ca. 2000 km lange Strecke soll vom 15. Juli 2018 bis zum 20. September unter die Hufe genommen werden. Und zwar soll, soweit wie heute noch möglich, dem historischen Hellweg über Königsberg gefolgt werden.

Unmöglich? Ja, in der Tat, unmöglich! Aber immer nur bis einer kommt, der gar nicht weiß, daß das unmöglich ist. Der's einfach anpackt und möglich macht. So oder so ähnlich wurde es am Vorstandstisch ausgedrückt.

Und so wird genetzwerkt bei den Titanen in Brück bis das Unmögliche doch möglich wird; denn Kaltblüter verbinden auf eine ganz besondere Art.

Bilder und Text: Hufflüsterin Jutta Schroer