23.-25.6.17 - Über Brücke ins Märchenland - Kaltblutevent verzaubert Lindenbrücke

Vierspänner, Team Tino Baatz – Fotograf Alina Parakenings

Über die Brücke ins Märchenland

Beim 16. Kaltblutevent wird die Lindenbrücke verzaubert

Dajana Pfeifer als Fee Mariel - Excalibur-Horse Shows GmbH



BRÜCK. Es wird in diesem Jahr besonders zauberhafte, bunte und ganz gewiss auch emotionale Momente in der Titanen-Arena geben, denn die „Titanen der Rennbahn“ galoppieren ein Jahr nach ihrem 15. Jubiläum über die Lindenbrücke direkt ins Märchenland. Feen, Elfen, Fabelwesen und viele Märchenfiguren verzaubern die phantasievolle Welt der Gedanken und sind einer der Gründe, warum sich die 16. Auflage dieses Kaltblutevents noch mehr an staunende Kinderaugen und Familien richtet. „Das liegt uns bei der aktuellen Planung besonders am Herzen“, sagt Thomas Haseloff, „Wir wollen die ganze Familie begeistern und führen unser Programm über Sport und Show auf das Erleben hinaus.“ Der Organisator verrät außerdem, dass die Titanen-Arena einen ganz neuen Touch erhält und viele Schaubilder begeistern werden.



Nur noch wenige Monate trennen uns vom traditionellen Renn- und Showereignis rund um die schwergewichtigen Kaltblüter, die diesmal Wind aus neun Nationen mitbringen werden. Erstmals reisen auch Teilnehmer aus Frankreich an. Polen Tschechien, Dänemark, Holland, Österreich und die Schweiz werden wieder ihre Traditionen mitbringen und auch russische Pferde sind höchstwahrscheinlich vertreten. Unter dem diesjährigen Motto "Märchenhafte Titanen" haben alle gemeinsam eine Aufgabe, denn das zersplitterte Einhorn muss wieder zusammengesetzt werden. Steht es doch als Symbol für das Gute! Soviel sei verraten: Den Zuschauern wird vom Team Pfeiffer ein Programm mit Handlung geboten, bei dem sie neben der zauberhaften Fee Marielle ein echtes Einhorn erleben dürfen. Traditionell kommen Besucher nicht um die Eröffnungsparty am Freitagabend herum, bei dem die naUnd Live Band ab 20 Uhr für Stimmung sorgt. „Eines sei noch gesagt“ betont der Veranstalter, „auf den mehrfach geäußerten Wunsch hin, das Titanen-Event auf den Freitag zu erweitern, können wir aus Sicherheitsgründen nicht eingehen. Der Freitag bleibt nach dem Fohlenchampionat am Morgen wie gewohnt für die Trainingszeit und Proben unentbehrlich, denn Sicherheit und Disziplin stehen immer noch im Vordergrund. Für Zuschauer ist allerdings dieser Tag schon atemberaubend.



Das 16. Event TITANEN DER RENNBAHN findet in diesem Jahr am Wochenende vom 23. bis zum 25. Juni statt. Neben dem märchenhaften Programm werden sowohl rasante Fahr- und Zugleistungswettbewerbe als auch die beeindruckenden

Schwergewichte selbst, viele Schaulustige auf das zehn Hektar große TitanenGelände ziehen. „Tauchen Sie ein, in eine wunderbare, phantasievolle Märchenwelt, erleben Sie Feen, Elfen, Fabelwesen und viele Märchenfiguren." laden die Brüder Thomas und Burkhard Haseloff im Namen des veranstaltenden Brücker Kaltblut Zucht- und Sportverein e.V. ein.

Wenn man sich umdreht, geht es weiter, denn der Gourmet Parcours wird mit neuen Spezialitäten erweitert, bietet Gaumenfreuden jeglicher Art und hat neue Biere im Angebot. „Familienfreundlichkeit schreiben wir uns in diesem Jahr verstärkt auf die Fahne! Deshalb wird es in diesem Jahr in einer Osteraktion erstmals das Familienticket geben." fügt Thomas Haseloff noch hinzu. Die Tickets zum Titanen-Event sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.TitanenderRennbahn.de erhältlich.“ Ein bunter Rummel, die Tombola, viel Musik und ein Markt mit der einen oder anderen Rarität warten darauf, erlebt zu werden.“ Eines ist sicher: Mit viel Gänsehaut ist hier im Juni auf jeden Fall wieder zu rechnen! Die Lindenbrücke wird das Tor zur Märchenwelt!

„ …und so galoppierten sie glücklich bis an ihr Lebensende."



Es geht weiter: Europa erfahren - Geschichte erleben. Ist da was dran?

Einer Frage mussten sich die Brüder Haseloff beim Pressefrühstück am 24. Februar noch stellen: „Starten die Titanen eine zweite Tour durch Europa? Da kursiert ein Gerücht, dass sich ein paar Wagemutige auf den Weg nach Russland machen wollen!“

Prinzipiell ist das ja keine Meisterleistung, könnte man sagen, wenn man nicht wüsste, dass sie sich mit Pferden und Planwagen auf den Weg machen werden. „Ja, da ist was dran. Für Juli 2018 ist eine Tour geplant, die uns ausschließlich per Planwagen ins knapp 2000 Kilometer entfernte russische Nowgorod führen wird." bestätigt Thomas Haseloff, "Teil II von Europa erfahren - Geschichte erleben steht allerdings noch in den Kinderschuhen und wir werden darüber berichten."





Rotkäppchen und der Wolf – Fotograf Alina Parakenings

Text: Michaela Riedel

Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück e.V. Katharina Lindner, Lindenstraße 37, 14822 Brück, Tel. + 49 (0) 33844 – 519195, E-Mail: katharina.lindner@titanenderrennbahn.de,

Programm Titanen der Rennbahn 2017:



Freitag, 23.06.2017 09:00 – 13:00 Uhr 13. Offenes internationales Brücker Kaltblutfohlen-Championat 14:00 – 16:00 Uhr Training und Generalprobe „Schaubild – Märchenhafte Titanen“ 16:00 – 18:00 Uhr Training Schaubild Sechsspänner-Quadrille ab 20:00 Uhr Eröffnungsparty und Kutscherball mit der nAund Liveband



Samstag, 24.06.2017 ab 08:00 Uhr Einlass 10:00 – 10:30 Uhr Eröffnung mit großem Einmarsch der Reiter und Gespanne 10:30 – 11:20 Uhr Wagenrennen Zweispänner leichte Klasse mit Siegerehrung ab 11:00 Uhr 1. Qualifikation Championat für das "Stärkste Kaltblut" außerhalb der Arena, parallel zu den anderen Wettkämpfen, schwere und leichte Klasse 11:20 – 11:35 Uhr 1. und 2. Rennreiten ohne Sattel mit Siegerehrung 11:35 – 12:05 Uhr Hindernisfahren für Zweispänner mit Wasserdurchfahrt, schwere Klasse, im Parallelparcours, mit Siegerehrung 12:05 – 12:45 Uhr Zugleistungsprüfung Vierspänner, leichte Klasse mit Siegerehrung 12:45 – 13:10 Uhr Vorstellen der Tombolapreise und Schaubild 13:10 – 13:40 Uhr Hindernisfahren für Vierspänner mit Wasserdurchfahrt schwere Klasse mit Siegerehrung 13:40 – 14:10 Uhr Wagenrennen Vierspänner leichte Klasse mit Siegerehrung 14:10 – 14:30 Uhr 3. und 4. Rennreiten ohne Sattel mit Siegerehrung 14:30 – 15:20 Uhr Schaubild „Märchenhafte Titanen“ 14:00 – 16:00 Uhr Zugleistungsprüfung Zweispänner, leichte Klasse außerhalb der Arena, parallel zu den Wettkämpfen 15:20 – 16:00 Uhr Hindernisfahren für Sechsspänner, 1. Prüfung mit Siegerehrung 16:00 – 16:30 Uhr Tombola-Auslosung und Schaubild 16:40 – 17:30 Uhr Römerwagenrennen, 4-Spänner 17:3 0 – 17:45 Uhr Schaubild 18:30 Uhr Umzug durch die Stadt Brück ab 20:00 Uhr Sommernachtsball mit "Toni Gutewort and his DanceOrchestra"



Sonntag, 25.06.2017 ab 08:00 Uhr Einlass 10:00 – 10:30 Uhr Eröffnung mit großem Einmarsch der Reiter und Gespanne 10:30 – 10:40 Uhr Schaubild 10:40 – 11:10 Uhr Hindernisfahren für Zweispänner mit Wasserdurchfahrt, leichte Klasse, Parallelparcours mit Siegerehrung 11:10 – 11:30 Uhr 5. und 6. Rennreiten ohne Sattel mit Siegerehrung Mulirennen 11:30 – 12:00 Uhr Wagenrennen Vierspänner schwere Klasse mit Siegerehrung 11:30 – 13:30 Uhr Zugleistungsprüfung Zweispänner, schwere Klasse außerhalb der Arena 12:00 – 12:10 Uhr Vorstellen der Tombolapreise 12:10 – 12:25 Uhr Schaubild 12:25 – 13:05 Uhr Zugleistungsprüfung Vierspänner, schwere Klasse mit Siegerehrung 13:05 – 13:50 Uhr Hindernisfahren für Vierspänner mit Wasserdurchfahrt, leichte Klasse mit Siegerehrung 13:50 – 14:10 Uhr Endausscheid des Championats für das "Stärkste Kaltblut" mit Siegerehrung, schwere und leichte Klasse 14:10 – 15:00 Uhr Schaubild „Märchenhafte Titanen“ 15:00 – 15:35 Uhr Wagenrennen Zweispänner, schwere Klasse mit Siegerehrung 15:35 – 15:50 Uhr Große Sechsspänner-Quadrille 15:50 – 16:00 Uhr 7. und 8. Rennreiten ohne Sattel mit Siegerehrung 16:00 – 16:30 Uhr Schaubild Tombola-Auslosung 16:30 – 17:05 Uhr Hindernisfahren für Sechsspänner, 2. Prüfung mit Siegerehrung 17:05 – 17:20 Uhr Siegerehrungen Zugleistung Zweispänner, leichte und schwere Klasse und Kombinationswertung 17:20 – 17:30 Uhr Schaubild 17:30 – 18:00 Uhr Römerwagenrennen, 4, 8, 12-Spänner



