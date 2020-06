23. und letzte Sequenz aus dem Hörbuch "Eine Landratte möchte Seemann werden"

und letzte Sequenz der "Landratte" : Seenot!

Der Wasserspiegel in der Bilge steigt weiter! Bei jedem Eintauchen des Vorschiffs in diese gewaltigen Wellenberge schießen gewaltige Wassermengen ins Schiff. Dann stoppt auch noch ein Netzgarnrest die Hauptlenzpumpe...

Wer kann, kämpft mit all seinen Kräften für die Rettung von Schiff und Besatzung und missachtet eigene Verletzungen...

Ein weiterer, kleiner Beitrag des Weltumreiters zur Bekämpfung des Quarantänefrustes. In der Hoffnung, die Langeweile meiner geschätzten Mitbürger während der Aufenthalte in ihren Wohnungen ein wenig zu erleichtern, will ich hier in möglichst kurzen Abständen, cá. 5-minütige Ausschnitte aus meinen Hörbüchern zum Anhören bereitstellen.

Hier ist also die Fortsetzung aus dem Hörbuch "Eine Landratte will Seemann werden":

Zum Anhören klicke auf diesen Link:

https://youtu.be/DCGB5rYWh9I

Einzelheiten zum Gesamtwerk und seinen unterschiedlichen Veröffentlichungsformen werden hier in Kürze erscheinen.