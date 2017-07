23.7.17 - Western City Dasing - BR-Serienstars zu Gast bei „Winnetou und die Felsenburg"

Nanu, Winnetou im Trachteng'wand?

"Dahoam is dahoam"-Schauspielerin Silke Popp wickelt den Apachenhäuptling (Matthias M.) gekonnt um den Finger.

(Foto: Stefanie Brandt)

Themenpark Fred Rai - WESTERN-CITY DASING bei Augsburg:



„Dahoam is dahoam“

Stars auf den Spuren von Karl May BR-Serienstars zu Gast bei „Winnetou und die Felsenburg

Autogrammstunde, Verlosungen und bayerisches Volksfest am kommenden Sonntag in der Western-City

„Dahoam is dahoam“ ist der Quotengarant im Bayerischen Fernsehen; die Karl May-Festspiele sind der Besuchermagnet in der Western-City. Die Stars der Serie und das Ensemble der Festspiele verbindet seit mehreren Jahren eine kollegiale Freundschaft; Schauspielerin Silke Popp (in der Serie Uschi Kirchleitner) ist sogar regelmäßig zum Reiten in der Western-City. Aus diesem Anlass gibt es heuer einen echten Bayern-Tag im Wilden Westen – mit bekannten Gesichtern aus „Dahoam is dahaom“ und vielen weiteren Überraschungen. Termin ist am kommenden Sonntag, 23. Juli. Neben Silke Popp werden voraussichtlich auch Hermann Giefer (Martin Kirchleitner), der selbst schon Wild-West-Erfahrung als Old Shatterhand sammeln durfte, Mia Löffler (Franzi Kirchleitner), Lucas Bauer (Patrick Westenrieder) und weitere bekannte Gesichter aus der Serie nach Dasing in die Western-City kommen. Ab 15 Uhr stehen die Stars für eine Autogrammstunde auf dem Stadtplatz parat. Und um wirklich einen bayerischen Nachmittag im Wilden Westen erleben zu können, spielt dazu die Blasmusik: Der Musikverein Gablingen hat sein Kommen zugesagt. Beim Büffet im Anschluss an die Karl May-Vorstellung, die um 17 Uhr beginnt, gibt es zu dem besonderen Anlass auch Leberkäs-Semmeln, Haxen, Obazda und Brezen – neben Spare-Ribs, Bufallo Wings oder Chicken Nuggets. Außerdem steht abends eine Party im Saloon auf dem Programm– so wie im Wilden Westen und so wie in jedem richtigen bayerischen Bierzelt! Bereits am Vormittag dreht sich an diesem Sonntag alles um „Dahoam is dahoam“. In der Western-City erwartet die Gäste eine Lansing-Rallye, bei der es sogar einen Besuch am Set der BR-Erfolgsserie zu gewinnen gibt.



Fred Rai Western-City, Neulwirth 3, 86453 Dasing, Tel.: 08205/ 225, Fax: 08205/ 1084 E-mail: info@western-city.de www.western-city.de