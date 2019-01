24.-27.1.19 - Grüne Woche Berlin - HIPPOLOGICA zieht Pferdefans auf Messegelände

HIPPOLOGICA | 24. bis 27. Januar 2019

Das Reitsport-Event der Internationalen Grünen Woche

PRESSE-INFORMATION



Hufgetrappel auf der Grünen Woche: HIPPOLOGICA zieht Pferdefans auf das Messegelände

HIPPOLOGICA findet zum zweiten Mal im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW) statt

Größtes Hallenreitsportturnier Berlins lädt mit 17 Prüfungen zum Mitfiebern ein

Berlin, 22. Januar 2019 – Zum zweiten Mal findet die HIPPOLOGICA 2019 im Rahmen der Internationalen Grünen Woche statt. Vom 24. bis

27. Januar lädt das größte Hallenreitsportturnier der Hauptstadt mit

17 Prüfungen in den Bereichen Dressur, Springen, Fahren und Voltigieren auf dem Messegelände unter dem Funkturm statt. Während die meisten Reitsportprüfungen im Reitring in Halle 25 stattfinden, können sich Pferdefreunde auf ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen rund ums Pferdewohl, Erlebnisschmiede, Showprogramm und ein buntes Shoppingangebot in Halle 26 freuen.

Spannung pur bei den HIPPOLOGICA-Masters & Co.

Markenzeichen der HIPPOLOGICA ist das hochkarätige und gemeinsam mit dem Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg e. V. (LPBB) veranstaltete Reitsportprogramm. Zu den sportlichen Highlights zählen die HIPPOLOGICA-Masters im Springreiten bis Klasse S**. Dieses Jahr treten u. a. Robert Bruhns, amtierender Vizelandesmeister Berlin-Brandenburg, und Bronzemedaillenträger Steffen Krehl um den großen Preis der HIPPOLOGICA an. Das Finale findet am Sonntag, den 27. Januar statt – der Höhepunkt für viele Pferdesportfans zum Abschluss der Messe.

Weitere sportliche Highlights sind der HIPPOLOGICA-Voltigier-Cup oder das Kombinierte Hindernisfahren für Zweispänner (Klasse M). Hier sind der amtierende Landesmeister Torsten Koalick sowie sein Sohn Sandro Koalick, amtierender Deutscher Meister, am Start. Beide fahren für den RFV Drebkau-Raakow (Land Brandenburg) und geben einen guten Vorgeschmack auf die Weltmeisterschaft im Zweispännerfahren, die der RFV Drebkau-Raakow im September ausrichtet.

Auch der sportliche Nachwuchs kommt zum Zuge. Im Finale des

„Bernhard-von-Albedyll-Dressurförderpreis“ treten Toptalente aus allen ostdeutschen Landesreitverbänden an. Im Finale des „Nürnberger Burg Pokal der Junioren“ zeigt der Nachwuchs aus Berlin-Brandenburg sein Können im Dressurreiten.

Von Titanen der Rennbahn und Pferdeflüsterern

In der Halle 26 erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Pferdefans und alle, die es werden wollen. Beim „Barrel Racing“ – einer Disziplin aus dem Westernreiten – meistern die „Titanen der Rennbahn“ im vollen Galopp und mit viel Geschick einen Parcours aus Tonnen. In der Show „Traum von Einhorn“ erzählen Jennifer Koriath und ihr Andalusier Duque eine zauberhafte Geschichte von einem Mädchen und ihrem Pferd und präsentieren viele Lektionen der Zirzensik.

Wie Pferde professionell beschlagen werden, zeigt ein Hufschmied in der Schauschmiede. Interessierte können selbst versuchen, ein Hufeisen zu schmieden. Die „Pferdeflüsterer“ von Weinzierl Horsemanship führen die Zuschauer in die natürliche Kommunikation zwischen Mensch und Pferd ein. Pferdebesitzer finden ein umfangreiches Vortragsprogramm mit Praxistipps zu Pferdegesundheit und Pferdepflege von Experten.

Die Programmhinweise zu den Veranstaltungen in Halle 25 und 26 sind online verfügbar unter https://www.hippologica.de/Besucher/Programm

HIPPOLOGICA – Das Reitsportevent der Grünen Woche

Wer Eintrittskarten für die HIPPOLGICA erwirbt, kann damit während der HIPPOLOGICA auch die Internationale Grüne Woche besuchen und die vielfältigen Angebote der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau nutzen. Weitere Informationen zu den Tickets, Anfahrt und Veranstaltungsprogramm stehen auf der Website www.hippologica.de zur Verfügung.

Über die HIPPOLOGICA:

Das Hallenreitsportevent Nummer eins in der Hauptstadt findet an den letzten vier Veranstaltungstagen der Internationalen Grünen Woche Berlin stattfinden. Unter dem Motto Sport, Show und Shopping finden Reiter, Pferdesportfans und Züchter in den Hallen 25 und 26 ein breites Angebot rund ums Pferd. Außerdem profitieren sie von dem vielfältigen Angebot der Internationalen Grünen Woche.

