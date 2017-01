248. Heilbronner Pferdemarkt vom 25. bis 27. Februar 2017

Wer hat das schönste Pferd?

Foto: HMG

Heilbronn, 24. Januar 2017. Der Pferdemarkt in Heilbronn ist wahrlich eine Traditionsveranstaltung. Beschloss doch der Heilbronner Rat im Jahr 1770 zum ersten Mal, dass im selben Jahr am 22. Februar ein erster Vieh- und Rossmarkt stattfinden soll. Über die Jahre hinweg hat sich die Veranstaltung gewandelt. Und dennoch, auch beim 248. Pferdemarkt vom 25. bis 27. Februar 2017 geht es neben Krämermarkt,

Ausstellung und Jahrmarkt vor allem um die Pferde.



Zu Beginn des Vieh- und Rossmarkts im 18. Jahrhundert wurden die schwersten Ochsen und die schönsten Pferde prämiert. Die stolzen Besitzer erhielten damals so genannte Viehmarktstaler für ihre Tiere. Heute ist der Pferdemarkt eine Mischung aus Krämermarkt, Ausstellung, Jahrmarkt und Pferdeschau. Noch immer ist die Prämierung der Pferde der Höhepunkt des Marktes. „Heilbronn ist bekannt dafür, dass hier auch seltene Rassen wie die Schwarzwälder Füchse gut vertreten sind“, erklärt der Vorsitzende des Pferdezuchtvereins Heilbronn, Werner Ebert. Außerdem seien besonders viele Sportpferde unter den Anmeldungen. Das langjährige Jurymitglied weiß, dass die Auszeichnung mit dem Zinnteller beim Heilbronner Pferdemarkt seit jeher eine begehrte Auszeichnung war: „Früher hatte das Pferd einen anderen Stellenwert. Da war es Traktor und Auto in einem. Bei der Prämierung ging es um das geeignetste Pferd für die Landwirtschaft bei den Kaltblütern und um das eleganteste Reit- und Fahrpferd bei den Warmblütern.“ Man könne mit einem Augenzwinkern sagen: “Es ging damals sozusagen darum, wer den schnellsten Porsche fährt und wer den stärksten Traktor“, erklärt der Experte schmunzelnd. Auch heute noch würde der Zinnteller bei vielen Besitzern an prominenter Stelle im Wohnzimmer hängen, so Ebert.



Prämierung und Reitshow

Die rund 260 angemeldeten Pferde kommen aus einem Umkreis von 50 Kilometern zum Heilbronner Pferdemarkt. Früher taugte die Veranstaltung unter anderem dazu, den Züchtern einen Überblick über das Stutenmaterial zu verschaffen. Heute ist das Pferd überwiegend Freizeitpartner, aber die Prämierung erfolgt nach wie vor nach dem Verwendungszweck oder dem Zuchtziel der jeweiligen Rasse.

Die Prämierung der Pferde findet am Samstag und am Sonntag in den Anlagen des Reitvereins Heilbronn am Trappensee statt. Am Samstag, 25. Februar ab 10 Uhr werden Reitpferde, Gebrauchspferde und Ponys begutachtet. Am Sonntag, 26. Februar ab 8:30Uhr sind Zuchtpferde und noch einmal Ponys an der Reihe. An beiden Tagen findet im Anschluss an die Prämierung Ponyreiten in der Reithalle statt. Und am

Sonntagnachmittag um 15 Uhr präsentiert der Heilbronner Reiterverein seine Reitshow.



Preisverleihung

Die Preisverleihung für die in den vier Kategorien am besten bewerteten Pferde findet am Montag, 27. Februar 2017 um 12:30 Uhr im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie (Wilhelm-Maybach-Saal) statt.

Krämermarkt und Händler-Ausstellung

Der Krämermarkt rings um die Harmonie hat wieder rund 300 Stände an denen sich Haushaltswaren, Praktisches aber auch Deko-Artikel bis hin zu Textilien finden. Am Friedensplatz werden Maschinen und Geräte ausgestellt. Dort sind auch die Autohäuser Schwabengarage und Schneider sowie die Motorrad- und Quadfactory Umbach dabei. Vor der Harmonie ist TESLA Motors vertreten.

Jahrmarkt

Auf dem Gelände des Busparkplatzes hinter der Harmonie findet ein Jahrmarkt statt. Torwandschießen, Entenangeln, Mini-Scooter oder Pferdekarussell: Insgesamt 11 Attraktionen unterhalten hier vor allem die kleinen Besucher.



Öffnungszeiten Pferdemarkt

Samstag + Sonntag 11 bis 19 Uhr

Montag 10 bis 18 Uhr

Antik- und Trödelmarkt in der Harmonie, Theodor-Heuss-Saal

Samstag 9 bis 16 Uhr

Sonntag 11 bis 17 Uhr



Der Lageplan des Marktes sowie die Pferdekataloge sind ab 15. Februar auf www.heilbronn-marketing.de zum Download verfügbar.

Sara Furtwängler

Media Relations