26.-28.7.19 - Longines Global Champions Tour Berlin - Die Adler landen in der Hauptstadt

26. - 28. Juli 2019 | Sommergarten, Messe Berlin



PRESSEMITTEILUNG Longines Global Champions Tour Berlin -

Die Adler landen in der Hauptstadt Berlin - Zum dritten Mal wird das Global Jumping in Berlin geöffnet. Der Sommergarten unter dem Berliner Funkturm und der Gastgeber für die 13. Etappe der Longines Global Champions Tour und der Global Champions League.



Christian Kukuk, Philipp Weishaupt, Malin Baryard-Johnson (SWE), Lorenzo de Luca (ITA) und Emil Hallundbäk (DEN) werden das Team Berlin Eagles Heimvorteil nutzen .



Wer genau in Berlin ist, wird noch nicht ganz klar, sondern nur hochmotiviert und richtig gut drauf, verrät der 30-Jährigen: „Ludger ist natürlich mit seiner Erfahrung und auch seiner Art der Leitwolf, an dem wir uns orientieren. Das tut dem Team auch total gut und gibt viel Ruhe und Zuversicht “, so Kukuk über seinen Arbeitgeber. Philipp Weishaupt kennt sich ebenfalls gut aus: „Philipp ist ein ganz großer Teamplayer, auch sehr erfahren und einfach total abgezockt und nervenstark“, charakterisiert ihn Kukuk. „Lorenzo ist der gute-Laune-Bär“, lacht Kukuk. „Mit seinem italienischen Charme und seinem mitreißenden Lächeln wird immer eine gute Stimmung verbreitet, aber er ist auch ein richtig starker Reiter. Malin ist dagegen wirklich diese kühle, toughe Schwedin, die unfassbar konstant Nullrunden fürs Team liefert. Ich glaube, sie haben noch keine Fehlerpunkte auf unserem Konto und es ist eine der stärksten Teamreiterinnen auf der Tour. Das macht sie unheimlich wertvoll für unser Team “, schwärmt Kukuk von der championatserfahrenen Schwedin. „Emil ist unser U25-Talent, das jedes Team ja muss einbinden. Er war schon im Nachwuchslager viel unterwegs und hat für sein junges Alter schon sehr viel Erfahrung. Er hat auch schon viele gute Ergebnisse geliefert, meist mit Malin zusammen, die beiden sind ein richtig gutes Team. “ schwärmt Kukuk von der championatserfahrenen Schwedin. „Emil ist unser U25-Talent, das jedes Team ja muss einbinden. Er war schon im Nachwuchslager viel unterwegs und hat für sein junges Alter schon sehr viel Erfahrung. Er hat auch schon viele gute Ergebnisse geliefert, meist mit Malin zusammen, die beiden sind ein richtig gutes Team. “ schwärmt Kukuk von der championatserfahrenen Schwedin. „Emil ist unser U25-Talent, das jedes Team ja muss einbinden. Er war schon im Nachwuchslager viel unterwegs und hat für sein junges Alter schon sehr viel Erfahrung. Er hat auch schon viele gute Ergebnisse geliefert, meist mit Malin zusammen, die beiden sind ein richtig gutes Team. “



Erfolgreich wolle das Team natürlich auf allen Etappen der Liga sein, aber Christian Kukuk gibt schon, dass es doch etwas Besonderes gibt, als Berlin Eagles in Berlin zu reiten. „Man hat schon das Gefühl, dass man das Publikum mit dem Team identifiziert und uns noch mehr unterstützt“, ist seine Erfahrung. Grundsätzlich findet Kukuk, dass es total viel Spaß macht, im Team zu reiten. Wir sind ja sonst zu 90 Prozent allein unterwegs.Dann sind die Teams in der Liga ja auch international, also lernt man die anderen Reiter noch mal besser kennen und die Gemeinschaft und den Austausch unter den Kollegen ist noch größer. Das ist wirklich toll! “



Die erste Wertung der GCL erfolgt bereits am Freitag (26.07.) Der Deutschen Vermögensberatung AG - DVAG wird eingestellt, die Entscheidung über die Punkte für die GCL-Wertung fällt am Samstag unmittelbar vor dem LGCT Grand Prix von Berlin, präsentiert von Tennor.



Christian Kukuk (hier auf Cordess) tritt mit dem Team Berlin Eagles beim Turnier im Berliner Sommergarten an.

Berlin, 21. Juni 2019