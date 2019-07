26.-28.7.19 - Longines Global Champions Tour Berlin lockt beste Reiter in Hauptstadt

Presse GLOBAL SPRINGEN BERLIN 2019 26. - 28. Juli 2019 | Sommergarten, Messe Berlin



PRESSEMITTEILUNG Die Longines Global Champions Tour Berlin

…… lockt die besten Reiter in die Hauptstadt Berlin - Big in Berlin könnte die Überschrift auch heißen, denn vom 26. bis 28. Juli 2019 kommen die besten Springreiter der Welt mit ihren Toppferden in der Metropole an der Spree zur 13. Station der Longines Global Champions Tour von Berlin.



Im Sommergarten unter dem Berliner Funkturm ist dann alles für faszinierenden Spitzenreitsport vorbereitet.Für die Pferde wird beim Global Jumping Berlin auf dem Messegelände die Halle 25 perfekt eingerichtet, um den wertvollen Vierbeinern den Stall-Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Bei Hitze kühl, bei Regen und Wind geschützt sowie mit einem großzügigen Trainingsplatz versehen, finden die Weltklassereiter hier optimale Bedingungen vor, um mit ihren Sportpartnern zur Hochform aufzulaufen. Die internationalen Rallyes werden auch für die Longines Global Champions Tour und den GCL Team-Wettbewerb aufgerufen.Und die Starterliste kann sich wahrlich sehen lassen.



Mit viel Rückenwind werden zum Beispiel Ludger Beerbaum und Christian Kukuk erwartet. Sie gehen unter anderem in den Team-Wettbewerb für die Berliner Adler und konnten zuletzt die GCL Station im französischen Chantilly gewinnen. Somit haben Sie im Ranking unter den Top Ten geschoben und sich in eine Position gebracht, bei der Sie durchaus noch ein Wörtchen in der Titelentscheidung mitreden können.



Daniel Deußer versucht, seinen dritten Platz zu verbessern, und Christian Ahlmann kann sich bei dieser dritten Auflage des exquisiten internationalen Fünf-Sterne-Turniers bereits als Mr. Global Jumping Berlin feiern lassen - zwei Mal siegte er im Championat der Deutschen Kreditbank AG, ein Mal im LGCT Grand Prix von Berlin und dort wurde er letztes Jahr außerdem Zweiter. Er fühlt sich auch offensichtlich wohl im Oval des Berliner Sommergartens. Interessant wird auch der Auftritt der Newcomerin Finja Bormann. Die 23-Jährige ritt sich in den letzten Monaten frech und unbeschwert in den Herzen des springportbegeisterten Publikums und auch in den Fokus des Bundestrainers der Springreiter, Otto Becker, der Sie prompt für Berlin nominiert.



Internationale Vertreter im Springsattel werden in Berlin unter anderem der Vorjahressieger im Longines Global Champions Tour Grand Prix von Berlin präsentiert von Tennor, Alberto Zorzi (ITA) sein. Außerdem haben sich die belgischen Springreiter-Zwillinge Olivier und Nicola Philippaerts angekündigt, der französische Altmeister und Olympiasieger Roger Yves-Bost (FRA), sein Landsmann und ebenfalls Europameister und Olympiasieger Kevin Staut sowie Vize-Weltmeister Martin Fuchs (SUI). Georgina Bloomberg (USA) und die Tochter des Microsoft-Gründers, Jenifer Gates (USA) in Berlin zeigen.



ticketmaster.de, Ticket-Telefon 0 18 06/999 0000 (Montag bis Freitag, 8.00 bis 22.00 Uhr, 20ct / Anruf aus Mobilfunknetz, max. 60ct / Anruf aus Mobilfunknetz) oder bei der Ticket-Hotline DE GARDE Marketing GmbH 01805 - 119 115 (Mo - Fr von 9 - 13 Uhr, 0,14 € / Min. Aus dem Festnetz, max. 0,42 € / Min. Aus dem Mobilfunk).



Mehr Informationen gibt es im Internet: www.globaljumpingberlin.de

Ludger Beerbaum ist bei der Longines Global Champions Tour in Berlin am Start. / Foto: Sportfotos-Lafrentz.de

