270 Minuten geballtes Fachwissen - „VOX-Pferdeprofi“ Bernd Hackl geht erstmals mit Tageswebinar live

Fotograf: David Wackler



Bernd Hackl hilft Mensch und Pferd einander besser zu verstehen. Und Fernsehdeutschland sieht ihm seit fast zehn Jahren dabei zu, denn die VOX-Sendung „Die Pferdeprofis“ dokumentiert die Arbeit des „Horsemans“ seit 2012. Sein Wissen um die Beziehung von Ross und Reiter gibt Bernd mittlerweile aber auch online weiter. Am Sonntag, den 25. Juli, zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr, erstmalig in einem Tageswebinar, in dem sich alles um ein Thema drehen wird, das bei vielen Pferdefreunden ganz oben auf der Wunschliste steht: Dem gebisslosen Reiten.



In drei Einheiten von jeweils 90 Minuten gibt Bernd Hackl mithilfe von Bild- und Videoanalysen einen Überblick, welche Arten der gebisslosen Zäumung es gibt, welche Vor- und Nachteile sie haben und welche Variante am besten zu Ross und Reiter passt.



Vielen ist nicht wohl bei dem Gedanken, ohne „eingebaute Notbremse“ zu reiten. Bernd Hackl hilft, die ersten Hürden zu überwinden. „Wir erarbeiten gemeinsam Übungen, um Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu erlangen. Ich gebe Einblicke in Hilfengebungen, die beim gebisslosen Reiten wichtig sind und verdeutliche, wie die ersten Ritte aufgebaut werden sollten und was es davor zu beachten gilt. Eins ist sicher: auch mit einer gebisslosen Zäumung können Pferde muskulär locker und nachgiebig sein. Mit leicht umsetzbaren Übungen werde ich erklären, wie man die Weichheit beim gebisslosen Reiten und eine laterale und vertikale Nachgiebigkeit erreicht und gleichzeitig Balance und Kontrolle behält.“, so Bernd Hackl, der bereits eine umfangreiche Checkliste für alle Webinar-Teilnehmenden erarbeitet hat.

Zum Abschluss des Tageswebinars wird es noch eine kleine Fragerunde geben.

