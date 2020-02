28.-1.3.20 - Pferd Bodensee - Spezieller Fachtag: Pferde in Meisterhand

Pferd und Reiter stehen im Mittelpunkt: Rund 440 Aussteller sowie Kalt-, Warm- und Vollblüter werden bei der internationalen Fachmesse Pferd Bodensee erwartet, die von 28. Februar bis 1. März 2020 auf dem Messegelände in Friedrichshafen stattfindet. Aus insgesamt 13 Nationen kommen die Unternehmen, die ihre Produkte rund um die Themen Pferde-Sport, -Zucht und -Haltung vorstellen. Mehr als 30 000 Besucher werden erwartet. Die verschiedenen Facetten des Reitsports und des Züchtens erleben und einen Einblick in verschiedene Reitstile wie das Cutting zu bekommen – das bietet das neu gestaltete Sonntagsprogramm „Facets of Riding“.



Die Pferd Bodensee 2020 ist am Freitag, 28. Februar und Samstag, 29. Februar von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 1. März von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tageskarte beträgt 13,00 Euro, online 11,00 Euro. Am letzten Messetag, Sonntag, 1. März bietet die Messe einen speziellen Fachtag „Facets of Riding" mit Show und Sport für Fachleute, Reitsportbegeisterte und Familien. Das Ticket kostet 39 Euro (inklusive Tageseintritt von 13 Euro) für Sonntag, 01. März 2020) und ist über reservix.de erhältlich.