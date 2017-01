SAVE THE DATE!!!

3. Haflingerturnier im hessischen Altenstadt 2017

Vom 26. – 28. Mai 2017 wird der Hessische Haflinger Zucht- und Sportverein Altenstadt e.V. erneut auf der schönen Reitanlage der Familie Messerschmidt im hessischen Altenstadt mit ihrem Reitturnier für Haflinger und Edelbluthaflinger zu Gast sein.

Bereits seit zwei Monaten sind die vier Hauptorganisatoren Peter Schreier, Isabel Kirsch, Ute Hirsch und Brigitte Deußer mit den Vorbereitungen für das nächste Turnier beschäftigt. Die Ausschreibung ist fast fertig und es wird einige Änderungen gegenüber den zwei letzten Veranstaltungen geben. Die Ergebnisse und Anregungen der stark frequentierten Umfrage nach dem Turnier 2016, fließen mit in das neue Veranstaltungskonzept mit neuen starken Partnern. 1. Anregung das Turnier an einem Wochenende mit einem bundeseinheitlichen Feiertag durchzuführen wurde bereits umgesetzt. Wir danken an dieser Stelle nochmals allen Teilnehmern für das offene und konstruktive Feedback.

Neben Jungpferde-Prüfungen, werden in der Dressur Prüfungen bis Kl. M*, im Springen und Gelände bis Kl. A** angeboten werden. Weiterhin werden verschiedene kombinierte Wertungen und Wettbewerbe für den Reiternachwuchs, sowie für freizeitorientierte Reiter angeboten werden. Für jeden wird sicher das passende dabei sein - seit gespannt. Startberechtigt werden Reiter aus Deutschland, sowie ausländische Reiter mit Gastlizenz sein.

Wie in 2015 werden auch wieder Haflinger und Edelbluthaflinger ohne Zuchtbescheinigung, die deutlich als Haflinger/Edelbluthaflinger zu erkennen sind, startberechtigt sein.

Die Zugehörigkeit wird stichprobenartig überprüft. Es sind keine Haflinger-Mixe (z.B. Vater Haf./Ehaf.und Mutter Reitpony) zugelassen.

Wir freuen uns, bekannte und neue Teilnehmer bei schönem Wetter und fairem Sport in Altenstadt Ende Mai begrüßen zu können.

Immer aktuelle News zum Turnier findet ihr auf: www.facebook.com/hhzsv.altenstadt/ oder auf der Homepage: www.haflingerturnier-hessen.de