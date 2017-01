31.3.-20.4.17 - Der Altmeister der Pferdeflüsterer, MONTY ROBERTS kommt wieder nach Deutschland!

Der Mann der mit den Pferden spricht!



Eine faszinierende Persönlichkeit ohne Stillstand



Monty Roberts ist mittlerweile über 80 Jahre, aber Ruhestand ist ein Fremdwort für ihn.

Vor Jahrzehnten hat er seine friedliche, gewaltfrei Arbeit mit Pferden begonnen und reist seitdem als Botschafter des respektvollen Umgangs mit ihnen, der sich auf Vertrauen und Freiwilligkeit gründet, statt auf Strafe, rund um den Globus.

In den letzten 2 Jahren vergrößerte er seine Fangemeinde in Ländern, wie Slowenien und Ungarn und in Südamerika, aber nicht nur seine Anhängerschaft hat sich erweitert, sondern auch sein Wirken. Monty Roberts arbeitet mittlerweile nicht ausschließlich mit Pferden, sondern zunehmend auch mit traumatisierten Menschen.



Sein Ziel ist es, die Welt in einem friedlicheren und liebevolleren Zustand zu verlassen, als er sie bei seiner Geburt vorgefunden hat. Am Beispiel verschiedener Problempferde demonstriert er, wie einfach es ist, einen motivierten Kooperationspartner zu gewinnen, wenn er das Pferd bittet, etwas zu tun, als wenn man es mit Gewalt von ihm fordert. Dazu braucht man das Pferd nicht einmal anzufassen, geschweige denn anzubrüllen. Dabei erschreckt sich das Pferd nur und hat dann noch mehr Angst. Auch hier heißt das Zauberwort „Vertrauen“.

Und während der Vorstellung? Welche Probleme von Pferden werden da „behandelt“?



Monty Roberts lernt die Pferde und auch ihre Thematik immer erst kurz vor der Show kennen. Generell werden vier Typen unterschieden: Das rohe Pferd, das noch nie einen Sattel getragen hat und lernt, ihn zu akzeptieren. Das Pferd, das beim Reiten Probleme bereitet wie buckeln, steigen oder davonstürmen. Das Pferd, das sich weigert, Hufe zu geben und sich anfassen zu lassen und damit ein Alptraum ist für jeden Hufschmied oder Tierarzt ist und das Pferd, das sich weigert, einen Pferdehänger zu betreten oder darauf stehen zu bleiben. Wir werden alle Pferde in der Show haben.



Pferdeanmeldung zur Show und weitere Informationen unter:

Facebook:





Shortfacts:



2017 – Noch einmal in Deutschland „MONTY ROBERTS – Der Mann, der mit den Pferden spricht



31.03.2017 – D-81929 München, Olympiareitanlage



07.04.2017 – D-25336 Elmshorn, Fritz Thiedemann Halle 09.04.2017 – D-19230 Redefin, Landgestüt



20.04.2017 – D-46282 Dorsten, Reitverein Lippe-Bruch Gahlen e.V. 22.04.2017 – D-36304 Alsfeld, Pferdezentrum



Einlass jeweils 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

Monty Roberts - DER Pferdeflüsterer





Eintrittskarten sind an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich oder unter www.eventim.de oder www.tourneen.com





Tourneeveranstalter: Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH Wörthstrasse 13, D-97082 Würzburg