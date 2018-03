3/18 - Sandra Fencl Newsletter - Wintertipps für Pferdebesitzer und Fotografen!

März 2018 Liebe Pferdefreunde, frisch war es in den letzten Tagen in ganz Deutschland Falls Du auch ein Pferd hast, dem vor allem die feuchte Kälte nicht so gut tut - wie beispielsweise Arabern/Vollblütern, dann habe ich einen tollen Videotipp für Dich:



In meinem neuesten Video präsentiere ich ein "Mashrezept" mit dem Du Deinem Pferd in dieser Kälte etwas Gutes tun kannst Denn "warme Nahrung bringt gute Energie in den Körper". Gerade für ältere oder schwächliche Pferde oder Tiere mit schlechtem Fell oder Immunsystem ist dieses Mash sehr wertvoll



Wusstest Du, dass ein altes Pferd in der chinesischen Lehre sich im Lebenszyklus "Winter" befindet und wenn der Winter dann noch saukalt und feucht und windig ist, kann man mit dieser hochwertigen Futtermischung wunderbar den Stoffwechsel, das Immunsystem und die Verdauung des älteren oder schwächlichen Pferdes anregen.



Viel Spaß beim Lesen des neuen Infoletters!

Deine Sandra



Nachdem es aktuell fast arktische Temperaturen in ganz Deutschland hat, möchte ich Euch hier ein "Rezept" für selbstgemachtes, urgesundes und von innen wärmendes Mash für Dein Pferd vorschlagen. Die Pferde fressen es sehr gern und durch die wertvollen Zutaten unterstützt Du das Immunsystem und die Gesundheit Deines Pferdes aktiv!

(Bitte jedoch bei kranken oder trächtigen Pferden immer den Tierarzt bei der Verfütterung von Kräutern vorab konsultieren).



https://youtu.be/8CDW-gEug08







Zusammenfassung: Die wichtigsten Punkte der Mineralstoffmischung

Ein paar liebe KundInnen haben mir geschrieben, dass das eigene Pferd SEHR mäkelig ist und die Mineralstoffmischung nicht ganz auffrisst. Sowas kann natürlich auch immer passieren, wenn Pferde Medikamente nehmen müssen und sich nicht "austricksen lassen". Im untenstehenden Video zeige ich Dir, wie Du Deinem Pferd neues Futter oder auch Medikamente "versüßen" kannst



Die super duper Fellwechsel-Stoffwechselmischung mit Zinkchelat, Magnesiumcitrat, Biobrennessel und Biohanf kannst Du übrigens direkt bei der Katharinenapotheke bestellen: www.katharinen-apotheke.de



Ich habe Dir die wichtigsten Punkte zum RICHTIGEN Füttern für besondere kritische Esser in einem Video zusammengefasst:































Und hier noch der Direktlink zum Youtube-Video: https://youtu.be/PT0eUxns_Wg





Ebenfalls habe ich Dir eine genaue Anleitung zur Dosierung der Stoffwechselmischung, die ich gemeinsam mit der www.katharinen-apotheke.de erstellt habe, in einem Video verpackt. Dieses Video kannst Du Dir kostenlos hier ansehen: https://youtu.be/O6FYYc9H1xk









Produktempfehlung für (Pferde-)Fotografen: Vallerret Gloves

Der Winter ist noch nicht vorbei, der ein oder andere Schneefall und Temperaturfall ist wohl weiterhin zu erwarten (zumindest hier bei uns in Bayern) und ich möchte meinen lieben Fotokollegen und Fotografiebegeisterten unter Euch noch kurz einen Tipp mit auf den Weg geben. Ich habe nämlich Ende letzten Jahres verzweifelt nach GUTEN FOTOGRAFIEHANDSCHUHEN gesucht. Und ich wurde fündig ;) Die Vallerret-Handschuhesind auf jeden Fall absolut zu empfehlen, und wären die idealen Begleiter für alle Fotokursteilnehmer in Island Aber sieh' selbst:

































Hier geht es direkt zum Produktrezensionsvideo: https://youtu.be/FyDAGEEfs8c

Mehr Infos zu den Handschuhen unter: https://photographygloves.com/

Mehr zu meinen Pferdefotografiekursen zeige ich in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=XD28TjTizKc&t=5s







Pferde eindecken - ja oder nein?

Diese Frage bekomme ich gerade in letzter Zeit sehr oft gestellt, und muss sie ganz klar mit „Jein“ beantworten: Grundsätzlich sind Pferde „Freilufttiere“, im Gegensatz zum „Höhlenbewohner Mensch“ sind sie extrem gut angepasst an unglaubliche Temperaturschwankungen – beispielsweise in der Wüste: Temperaturen am Tag über 40 Grad und in der Nacht bis zu minus 10 Grad oder kälter = Schwankungen innerhalb EINES Tages von 50 Grad und mehr!



Den ganzen Artikel zum Thema "Pferde im Winter eindecken findest Du hier:

http://www.sandrafencl.com/allgemein/pferde-eindecken-ja-oder-nein/







Winterzeit: So vermeidest Du Sehnen- Muskelprobleme & Arthrose

Das Pferd bei der Kälte mal kurz durch die Halle jagen oder die überschüssige Energie an der Longe "ablassen"?



Warum genau diese beiden Vorgehen zu den ganz typischen FEHLERN dieser Jahreszeit zählen, erkläre ich Dir in diesem Video. Und natürlich erklären ich Dir auch, welche Bewegungs- und Trainingsform ich stattdessen empfehlen kann.



Garantiert schonend für Sehnen, Bänder, Muskeln und Gelenke (und obendrein auch noch erzieherisch wertvoll)!

►►► https://youtu.be/PEt7KDi_UYA







Meine aktuelle Kursübersicht für 2018

Unten stehend findest Du alle aktuellem Seminar- und Webinartermine in einer kurzen Zusammenfassung als kleinen Überblick. Wenn Du Fragen zu einzelnen Seminaren hast oder mehr Infos benötigst, schreib mir bitte einfach eine E-Mail an info@sandrafencl.com :) Ich freu mich auf Dich!

April 2018:

04. April 2018 – *NEU* Gymnastischer Schnupper-Einführungskurs in die Zirzensik in 83623 Erlach/Dietramszell, Bayern.



Beginn: 17.00 Uhr, voraussichtliches Ende: 22.00 Uhr



Für alle, die mal in das Thema der zirzensischen Gymnastik reinschnuppern wollen ideal! Du hast Interesse an diesem Seminar? Aktuell gibt es noch aktive Teilnehmerplätze und Zuseherplätze! Anmeldung direkt bei mir!





14. - 15. April 2018 – Jin Shin Jyutsu für Mensch und Pferd (und ein bisschen Hund) mit Isabella Habsburg voraussichtlicher Kursort 84437 Reichertshofen, Bayern. 04. April 2018 –in 83623 Erlach/Dietramszell, Bayern.Für alle, die mal in das Thema der zirzensischen Gymnastik reinschnuppern wollen ideal!14. - 15. April 2018 –voraussichtlicher Kursort 84437 Reichertshofen, Bayern. Jin Shin Jyutsu (japanisch: dschin shin tschitsu) ist ein alte, sehr wirksame Methode, mit welcher der Energiefluss von Mensch und Tier wieder in Einklang gebracht wird. Die Selbsthilfe ist einfach erlernbar und leicht im täglichen Leben integrierbar. Ein ganz wundervolles Seminar, das sooo viel bewirkt...

Es gibt noch zwei letzte Seminarplätze zu vergeben.





Mai 2018:

01. Mai 2018 – *NEU* Gymnastisches Zirzensik-Einführungs-Tagesseminar in 85368 Eching/Günzenhausen, Bayern.

(ACHTUNG: Wiederholung des Einführungsseminars am 01.07.2018)



Dieses Zirzensikeinführungsseminar ist in erster Linie als Praxistage angelegt. Es werden jedoch wichtige, theoretische Inhalte in den Unterricht individuell mit eingebaut. Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt im Bereich des gymnastisches Kappzaumtrainings und Zirzensischer Gymnastik und hierbei dem Erlernen von Zirkuslektionen wie Kompliment, Knien, Podestarbeit, spanischer Schritt, evtl. auch Liegen und Steigen etc.





Juni 2018:

01. bis 03. Juni 2018 – Tieren ganzheitlich helfen mit Margrit Coates im Großraum München, voraussichtlicher Kursort 84437 Reichertshofen, Bayern.



Ich darf euch freudig verkünden, dass Margrit Coates auch 2018 für ein 3-tägiges Seminar zu uns nach München kommt. Das ist EURE Chance mit einer der weltbekannten Pferdegesundheitsexpertin und Tierkommunikatorinnen zu arbeiten und gemeinsam in die Welt der Pferdegesundheit, Pferdepsychologie und Tierkommunikation einzutauchen. Dieses Seminar ist ausgebucht, Wartelistenplätze sind aber möglich.





15. - 17. Juni 2018 – Intensivworkshop Pferdefotografie mit Meisterfotografin Sandra Fencl in Waakirchen, Bayern



Bei diesem Seminar widmen wir uns ganz besonderen Pferd-Mensch-Portraits. Hier lernst du, wie man nicht nur Pferde, sondern auch Menschen richtig inszeniert und positioniert.

Zusätzlich lernst du bei diesem Seminar, wie man ein "Schwarzes-Loch"-Portrait erstellt und ich zeige Euch meinen gesamten Workflow in Photoshop! Ich freue mich auf dieses sehr umfangreiche Fotografieseminar mit Dir!



Feedbackstimmen aus meinen Kursen:

"Nochmals vielen Dank für den super Workshop. Es brauchte etwas Mut, auf manuell zu wechseln bei der Kamera. Aber deine guten Tipps und die „Hartnäckigkeit“ haben gewirkt. Es war ein tolles Erlebnis und es hat sich für mich sehr gelohnt. Auch die Anreise aus der Schweiz. Ich freue mich auf weitere Kurse."

Willy Z., Teilnehmer des Intensivworkshops Pferdefotografie in Olching, November 2017



Es gibt noch zwei aktive Teilnehmerplätze... Schnell sein, es wird megaaa cool!!

Mehr zu meinen Pferdefotografiekursen zeige ich in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=XD28TjTizKc&t=5s







Juli 2018:

01. Juli 2018 – *NEU* Gymnastisches Zirzensik-Einführungs-Tagesseminar in 85368 Eching/Günzenhausen, Bayern.

(ACHTUNG: Die Teilnahme am Einführungsseminar ist Voraussetzung für das Fortgeschrittenenseminar am 03.10.2018)



Dieses Zirzensikeinführungsseminar ist in erster Linie als Praxistage angelegt. Es werden jedoch wichtige, theoretische Inhalte in den Unterricht individuell mit eingebaut. Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt im Bereich des gymnastisches Kappzaumtrainings und Zirzensischer Gymnastik und hierbei dem Erlernen von Zirkuslektionen wie Kompliment, Knien, Podestarbeit, spanischer Schritt, evtl. auch Liegen und Steigen etc.





21. - 22. Juli 2018 – Die Arbeit am Lagen Zügel in Erlach/Dietramszell, Bayern

Die Arbeit am langen Zügel begeistert mich schon seit meiner Trainer klassisch-barock-Kurs oben in Hamburg. Ich liebe diese Arbeit und finde sie für alle Pferde, die eine gute Grundausbildung haben, äußerst sinnvoll. Denn man kann einerseits schonend das Pferd ohne Gewicht im Rücken gymnastizieren. Andererseits auch das Pferd von unten gut "beobachten" und so möglichen "Problemen" oder Schiefenthemen auf die Spur kommen. Die Arbeit am langen Zügel ist für jeden perfekt, der sein Pferd auch mal "alternativ" sinnvoll trainieren möchte. Dieser Kurs ist sowohl mit Leihpferd, als auch mit eigenem Pferd buchbar.

Bei diesem Seminar sind aktuell noch sehr lehrreiche Zuseherplätze buchbar.





28. – 29. Juli 2018 – *NEU* Gymnastisches Zirzensikseminar 1,5 Tage in 88171 Weiler-Simmerberg, Bayern, Deutschland



Bei diesem Seminar beschäftigen wir uns 1,5 Tage mit gymnastisch wertvoller Zirzensik. Richtig ausgeführt sind zirzensische Übungen nämlich ein wunderbares Mittel für Pferde, um deren Schiefe zu korrigieren, ihre Koordination zu verbessern, ihren Körper besser zu spüren und mit "ihrem Menschen" eine partnerschaftliche und lustige Aufgabe zu meistern.

Bei diesem Seminar sind aktuell noch sehr lehrreiche Zuseherplätze buchbar.





August 2018:

August 2018 (genaues Datum wird noch bekannt gegeben) – *NEU* Dressur-Intensivseminar in 88410 Seibranz im Allgäu, Bayern



Intensives Wochenendseminar mit Schwerpunkt klassische Dressur. Wir beschäftigen uns eingehend mit der klassischen Arbeit an der Hand, sowie wertvollen, lösenden Abkauübungen. Jeder Teilnehmer erhält zu dem eine Reitersitzschulungseinheit!



Du möchtest mehr Informationen zu diesem Wochenendeseminar erhalten?

Sende mir eine E-Mail an info@sandrafencl.com!



Ich werde Dir zeitnah alle Informationen, so wie das finale Datum des Seminars zukommen lassen.









September 2018:

09. - 16. September 2018 – Erlebnisfotografiereise auf Island mit Sandra Fencl und Eva Frischling



Wir haben für Dich die perfekte Islandreise zusammen gestellt - Reiten, Fotografieren, Sightseeing, Schafabtrieb, Island pur! Das wird DAS PFERDEABENTEUER DEINES LEBENS!



Gerne sende ich dir eine detaillierte Programmbeschreibung unserer gemeinsamen Reise zu! Sende einfach eine kurze Email an info@sandrafencl.com und ich lasse dir gleich alle Informationen zukommen!





22. + 23. September 2018 – *NEU* VORANKÜNDIGUNG: Gymnastisches Zirzensik-Intensivseminar in Franken.



Bei diesem Wochenendseminar beschäftigen wir uns eingehend in Theorie UND Praxis mit der gymnastischen, zirzensischen Gymnastik.

Mehr Informationen sende ich Dir gerne per Email zu. Antworte mir kurz auf den Infoletter oder KLICKE HIER.

Für dieses Seminar sind noch aktive Teilnehmerplätze frei!





Oktober 2018:

03. Oktober 2018 – *NEU* Gymnastisches Fortgeschrittenen-Zirzensik-Tagesseminar in 85368 Eching/Günzenhausen, Bayern.



ACHTUNG: Für das Fortgeschrittenenseminar ist die vorherige Teilnahme an einem von meinen Bodenarbeits- oder Zirzensikeinführungsseminaren Voraussetzung!



An diesem Praxistag beschäftigen wir uns intensiv mit zirzensischer Gymnastik! Das Erlernen weiterer Zirkuslektionen wie Knien, Podestarbeit, spanischer Schritt, evtl. auch Liegen und Steigen steht auf dem Programm!

Aktuell gibt es für dieses Seminar noch freie Teilnehmerplätze! Auch die Teilnahme mit Leihpferden ist möglich.





18. - 23. Oktober 2018 – *NEU* TRAIN THE TRAINER! Intensivcoaching für Trainerinnen und Trainer aus dem Pferdesport. Ganzheitliches Coaching von A-Z!

Eine Kleingruppe, bestehend aus aktiven Reitlehrern, Trainern, Ausbildern und Therapeuten wird in diesen 6 intensiven Seminartagen von mir geschult: von der ganzheitlichen Ausbildung von Pferd und Reiter, Didaktik im Reitunterrichtskontext, Weiterbildung in Bodenarbeit, Handarbeit, langer Zügel, klassische Dressur oder Freiarbeit, je nach Schwerpunkt der jeweiligen Person. INKLUSIVE Marketingberatung und Website-Analyse.



Dein Interesse ist geweckt? Melde dich bei mir! Dieses Seminar ist einzigartig und speziell für eine kleine Gruppe konzipiert! Ich freue mich auf diese sehr intensive Woche in 2018.





November 2018:

08. - 15. November 2018 – Einwöchige Pferdefotografie- und Reitreise in Portugal!

Das Seminarjahr endet mit einer ganz besonderen Reise, von der ich jetzt schon träume und auf deren Teilnehmer ich mich jetzt schon freue!

Portugal - das Land der Entdecker - lädt uns ein seine schönste Seite kennen zu lernen. Vom Rücken der (wirklich noblen) Lusitanos, so wie auf unseren eigenen zwei Beinen, mit der Kamera vor der Nase! Ich zeige euch die schönsten Orte Portugals und coache euch währenddessen intensiv im Bereich der Pferde-, Landschafts- und Portraitfotografie!



Gerne lasse ich Dir mehr Informationen per E-Mail zukommen, sobald ich die Ausschreibung fertig habe!





