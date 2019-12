Amadeus Horse Indoors Tag 01

4-Stern-Auftaktsiege für Isabell Werth (GER) und Stefan Eder (AUT/OÖ)

800 Pferde, 500 Hunde, Messe, Sport & Show bei der Amadeus Horse Indoors in Salzburg :: Österreichs Pferde- und Hundefest zur Weihnachtszeit hat bei der 14. Auflage von 05.-08. Dezember 2019 ganz schön viel zu bieten.

Österreichischer Sieg im CSI4* Eröffnungsspringen der Amadeus Horse Indoors 2019 duch Stefan Eder. © Michael Graf



Die Highlights von Tag 01 im hochkarätigen Pferdesportprogramm der AMADEUS HORSE INDOORS waren der Jerich CDI4* Grand Prix, den keine geringere als die 6-fache Olympiasiegerin, 9-fache Welt-, 20-fache Europameisterin und unbestrittene Nummer 1 der Dressurwelt Isabell Werth für sich entscheiden konnte, sowie das CSI4* Eröffnungsspringen der Großen Tour. Das Alpenspan Big Tour Opening über 1,45 m bildete das erste von insgesamt sieben 4-Stern-Springprüfungen mit einer Gesamtdotation von 210.000 Euro und brachte dank Stefan Eder (OÖ) einen österreichischen Sieg.

Sieg im Jerich CDI4* Grand Prix für Isabell Werth (GER) und Quintus. © Daniel Kaiser

Dressur: Werth vor Max-Theurer und Rath im Jerich 4-Stern-Grand Prix

Sie ist 6-fache Olympiasiegerin, 9-fache Welt- und 20-fache Europameisterin und die unbestrittene Nummer 1 der Welt und dies bewies Isabell Werth (GER) auch im CDI4* Jerich Grand Prix in der Salzburgarena. Mit dem 11-jährigen, unerfahrenen Quaterback-Sohn Quintus holte sie in souveräner Manier mit 71,370% den Sieg. „Das war heute Quintus erster internationaler Start, sein dritter Grand Prix überhaupt bisher und de große Arena war für ihn eine wirkliche Herausforderung. Ich bin sehr stolz auf ihn, er hat absolut sein Möglichstes gegeben“, lobte die Dressurqueen ihr Pferd im Siegerinterview.

Auf Platz 2 standen Österreichs Victoria Max-Theurer (OÖ) und ihre Nachwuchshoffnung Rockabilly, ein 9-jähriger Westfale (Rock Forever x Ehrentusch). Die beiden hatten sich in der beeindruckenden Salzburgarena ebenfalls sehr gut akklimatisiert und wurden mit dem gemeinsamen Grand Prix-bestscore von 70,435% Zweite.

69,957% bedeuteten Platz 3 im Jerich Grand Prix für Matthias Alexander Rath und den imposanten Hannoveraner Hengst Foundation. Die Niederösterreicherin Karoline Valenta ist mit Valenta‘s Diego ebenfalls für Österreich in der 4-Stern-Tour am Start und platzierte sich mit 69,826% auf dem hervorragenden 4. Rang.

Österreichischer Auftaktsieg von Stefan Eder in Salzburg

Rekordverdächtige 91 Teilnehmer hatten sich in die Startliste der Alpenspan Big Tour eingetragen, um ihre Pferde auf die beeindruckende Atmosphäre der Salzburgarena einzustimmen. Die 1,45 m hohe Springprüfung bildete den Auftakt zur CSI4* Stern Tour der Amadeus Horse Indoors 2019, die aus insgesamt sieben mit 210.000 Euro dotierten Prüfungen besteht. Highlight ist der mit 95.000 Euro dotierte Travel Charme Grand Prix am Sonntag für die besten 40 Reiter des Turnieres.

25 Paare absolvierten die 14 Sprünge ohne Fehler. Die schnellste, Nullrunde zeigten Fixkraft-Teamreiter Stefan Eder und sein Top-Pferd Cobra. Mit der 10-jährigen Chap-Tochter kam der Oberösterreicher in unschlagbaren 60,50 Sekunden ins Ziel und sorgte so für die österreichische Hymne zum 4-Stern-Auftakt in der Salzburgarena.

Auf Platz 2 standen Emma Stoker und Japatero Vdm für Großbritannien (0/63,59). Dritte wurden in fehlerfreien 63,77 Sekunden Natale Chiaudani und die 9-jährige Belly Dancer RS. Mit Dieter Köfler (K) und Askaban war im Alpenspan Big Tour Opening auch ein „Grünrock“ vertreten, denn das eingespielte Duo brauchte exakt 64,93 Sekunden für die 1,45 m hohen Sprünge und landete auf Platz 6.

Mit Matthias Raisch (OÖ), Christian Juza (S), Bianca Babanitz (B), Max Kühner (T), Christoph Obernauer (T), Catrin Glötzer-Thaler, Josefina Goess-Saurau und Dieter Köfler fanden sich acht weitere Paare in den Platzierungsränge. Ein Ergebnis, das hoffen lässt für den Travel Charme Grand Prix am Sonntag, der neben Weltranglistenpunkten und dem großzügigen Preisgeld für den Sieger auch noch einen nagelneuen Ford Ranger bereithält.

Beate Steiner (AUT/W), Alexandra Linda Hornakova (SVK) und Josefina Goess (AUT/B) sind die Fixkraft Amateur-Tour-Sieger

Zwei österreichische und eine slovakische Siegerin gab es in den Eröffnungsspringen der internationalen, von Fixkraft präsentierten, Amateur Tour bei der 14. Amadeus Horse Indoors zu feiern. Pünktlich um 8 Uhr eröffneten die Amateurreiter die 14. Amadeus Horse Indoors über Höhen von 1,10 m bis 1,40 m. Die detaillierten Berichte dazu gibt’s unter www.amadeushorseindoors.at.

Platz 2 im Jerich CDI4* Grand Prix für Österreichs 13-fache Staatsmeisterin Victoria Max-Theurer und Rockabilly. © Michael Graf

Ergebnisübersicht, Donnerstag, 05.12.2019

SPRINGEN INTERNATIONAL

21 ALPENSPAN BIG TOUR OPENING

präsentiert von der Johann Pabst Holzindustrie GmbH

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.45 m)

Cobra - Stefan Eder (AUT/OÖ) 0 Strafpunkte 60.50 sec Japatero Vdm - Emma Stoker (GBR) 0 Strafpunkte 63.59 sec Belly Dancer RS - Natale Chiaudani (ITA) 0 Strafpunkte 63.77 sec Vaniglia Delle Roane - Fabio Brotto (ITA) 0 Strafpunkte 64.02 sec Darius de Kezeg Z - David Will (GER) 0 Strafpunkte 64.07 sec Askaban - Dieter Köfler (AUT/K) 0 Strafpunkte 64.93 sec Carla - Felix Haßmann (GER) 0 Strafpunkte 64.97 sec Charielle - Alexandra Thornton (GBR) 0 Strafpunkte 66.15 sec Cliffton Belesbat - Marc Dilasser (FRA) 0 Strafpunkte 66.42 se Cromwell - Richard Gardner (NZL) 0 Strafpunkte 67.67 sec Coleur Blue - Matthias Raisch (AUT/OÖ) 0 Strafpunkte 68.43 sec Mister Z - Christian Juza (AUT/S) 0 Strafpunkte 68.83 sec Game DK Z - Bianca Babanitz (AUT/B) 0 Strafpunkte 69.51 sec Elektric Blue P - Max Kühner (AUT/T) 0 Strafpunkte 70.10 sec Rmf Chacco Top - William Whitaker (GBR) 0 Strafpunkte 70.15 sec Prinz - Hans-Dieter Dreher (GER) 0 Strafpunkte 70.72 sec Clooney - Christoph Obernauer (AUT/T) 0 Strafpunkte 70.74 sec Delinquent Jx - Wilton Porter (USA) 0 Strafpunkte 70.98 sec Eclinsco de l'O - Francois Jr Mathy (BEL) 0 Strafpunkte 70.99 sec Hocus Pocus - Catrin Glötzer-Thaler (AUT/T) 0 Strafpunkte 71.61 sec Mine That Bird - Josefina Goess-Saurau (AUT/B) 0 Strafpunkte 71.93 sec Frenchy VDS - Vicky van de Poel (BEL) 0 Strafpunkte 72.15 sec Farah Dibah - Dieter Köfler (AUT/K) 0 Strafpunkte 72.21 sec

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_21.html

09 EUROPEAN YOUNGSTER CUP U25 OPENING

präsentiert von der horsedeluxe event GmbH Lamprechtshausen

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.40 m)

Van Dutch - Giulia Levi (ITA) 0 penalties 68.69 sec Cary Anne - Verena Haller (GER) 0 penalties 69.59 sec Contan – Niklas Betz (GER) 0 penalties 71.59 sec Conthinder - Andrzej Oplatek (POL) 0 penalties 74.65 sec Dis Moi Tout de Clairbois - Harry Allen (IRL) 4 penalties 63.06 sec Claus Peter - Alia Knack (GER) 4 penalties 66.06 sec Lesson Peak - Richard Vogel (GER) 4 penalties 66.55 sec Balam - Lea-Sophia Gut (GER) 4 penalties 68.32 sec Denver Z - Aleksandra Kierznowska (POL) 4 penalties 68.86 sec Dollargirl - Willi Fischer (AUT/OÖ) 4 penalties 71.39 sec Cornado's Queen - Franziska Müller (GER) 4 penalties 72.67 sec L.B. Castello - Luigi Del Prete (ITA) 4 penalties 74.49 sec

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_09.html

12 FIXKRAFT SMALL AMATEUR TOUR OPENING

präsentiert von der Fixkraft Futtermittel GmbH

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.10 m)

Coco Loco - Beate Steiner (AUT/W) 0 penalties 48.34 sec Alpenspan Scarlet - Jasmin Pirker (AUT/St) 0 penalties 50.62 sec Quicky - Hannah Katharina Müller (GER) 0 penalties 52.20 sec Mevisto's Bonaparte - Susanne Winter (AUT/OÖ) 0 penalties 52.36 sec E.Harley - Tess Carmichael (GBR) 0 penalties 56.84 sec Chiwago - Julia Kaltenhauser (AUT/S) 0 penalties 58.30 sec Obora's Asturias - Alissa Fuchs (AUT/OÖ) 0 penalties 59.98 sec Cortesia - Anamarija Hodko (CRO) 0 penalties 60.69 sec Loro Piana - Nicole Priller (GER) 0 penalties 60.91 sec Genesis - Elisa Reichl (AUT/S) 0 penalties 61.34 sec T'intely Lande - Milan Morssinkhof (NED) 0 penalties 62.60 sec Thunder Girl - Laura Schenker (SUI) 0 penalties 64.43 sec

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_12.html

13 FIXKRAFT MEDIUM AMATEUR TOUR OPENING

präsentiert von der Fixkraft Futtermittel GmbH

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.20 m)

Casper Speed Jumper - Alexandra Linda Hornakova (SVK) 0 penalties 52.78 sec Gianna - Karin Brötzner (AUT /S) 0 penalties 54.27 sec Clearo - Cora Dieringer (AUT/OÖ) 0 penalties 57.72 sec Qualle - Christine Rudolph (GER) 0 penalties 58.27 sec Chappeloup - Magdalena Margreiter (AUT/NÖ) 0 penalties 59.44 sec Castro - Marie Kabler (AUT/S) 0 penalties 61.19 sec Dalli Dalli - Gregor Schefczyk (GER) 0 penalties 62.11 sec Alice GB - Doris Griep (AUT/S) 0 penalties 63.56 sec Chisinau W Z - Tess Carmichael (GBR) 0 penalties 64.92 sec Carlo - Laura Schenker (SUI) 0 penalties 68.43 sec Evolution - Herbert Ulonska (GER) 2 penalties 75.90 sec Miss Merilyn - Beate Steiner (AUT/W) 4 penalties 51.25 sec

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_13.html

14 FIXKRAFT BIG AMATEUR TOUR OPENING

präsentiert von der Fixkraft Futtermittel GmbH

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.40 m)

Cassijo - Josefina Goess-Saurau (AUT/B) 0 penalties 51.72 sec GK Arielle - Sabine Dunkes (GER) 0 penalties 55.67 sec Filippa - Susanne Steiger (GER) 0 penalties 56.05 sec Contero - Chiara-Fiorina Moser (AUT/W) 0 penalties 58.01 sec Idole de Roulard - Milena-Maria Pappas (GRE) 0 penalties 60.86 sec Berlin's Kojak - Tess Carmichael (GBR ) 0 penalties 61.32 sec Quantus - Sigrid Forstinger (AUT/OÖ) 4 penalties 59.41 sec G-Vingino-Blue - Skye Morssinkhof (NED) 4 penalties 60.97 sec Chocco - Lily Wentzler (GER) 4 penalties 64.69 sec Carlito - Victoria Brunner (AUT/S) 8 penalties 61.11 sec Diego - Cornelia Graber (AUT/S) 8 penalties 62.34 sec Al Gran Land P - Valentina Pfeifer (AUT/T) 8 penalties 64.42 sec

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_14.html

DRESSUR INTERNATIONAL

D01 JERICH DRESSAGE CDI4* GRAND PRIX

präsentiert von Jerich Interational

Int. Dressurprüfung - CDI4*

Quintus - Isabell Werth (GER) 71.370% Rockabilly - Victoria Max-Theurer (AUT/OÖ) 70.435 % Foundation - Matthias Alexander Rath (GER) 69.957 % Valenta`s Diego - Karoline Valenta (AUT/NÖ) 69.826 % West Side Story OLD - Estelle Wettstein (SUI) 68.283 % Ripasso - Hansruedi Geissmann (SUI) 66.935 % Vrbgroup's Caron - Agatha van der Lei (NED) 66.457 % Delatio - Mohd Qabil Ambak Dato' Mahamad Fathil (MAS) 64.543 % Casino' Royal - James Connor (IRE) 62.370 %

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_D01.html

DRESSUR NATIONAL

N04 LISEC CDN DRESSAGE CUP MUSIKKÜR

präsentiert von der LISEC Austria GmbH

Nat. Dressurprüfung - St. Georg Kür

Double Cool Darius MJ - Valentina Remold (ITA) 74.917 % Da Luna Piena - Victoria Michalke (GER) 73.208 % Facilone FRH - Stephanie Dearing (AUT/K) 72.958 % Kallima - Petra Lisec (AUT/K) 69.333 % Shiva - Yara Reichart (GER) 69.125 % Salermo 8 - Viktoria Unzeitig (AUT/T) 68.417 % Superstar - Adina Bär (GER) 65.458 % Fasten Seat Belt - Florian Artner (AUT/K) 64.208 %

Ergebnislink

https://results.hippodata.de/2019/1745/html/de/hippodata/resultlist_N04.html

