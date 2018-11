Anzeige

42 JAHRE PFERD & REITER

FAIR ZUM PFERD – FAIR ZUM REITER – FAIR ZUR UMWELT

Seit 42 Jahren bietet PFERD & REITER Reiterferien für Erwachsene, Familien, für Anfänger bis Könner. Von Reit-, Dressur-und Springkursen, Westernreiten, bis hin zu Aus-/und Sternritten, Trails und Horsemanship - hier kommt jeder auf seine Kosten.

Sie lieben das Westernreiten? Dann träumen Sie wahrscheinlich davon, einmal durch den Wilden Westen der USA zu reiten, aber: selbst in Deutschland kann man in dieser Richtung einiges erleben:

Westernreiten in der Rhön

Welches Cowgirl und welcher Cowboy träumt nicht einmal davon, im Westernsattel unendliche Wälder zu entdecken und fantastische Aussichten vom Pferderücken aus zu genießen? Im Biosphärenreservat Rhön wird aus diesem Traum Wirklichkeit – und das nicht nur für fortgeschrittene Reiter, sondern auch für Reiteinsteiger / Um- und Wiedereinsteiger. Erreiten Sie Ihre Träume!

Und für das Besondere gibt es PFERD & REITER SPEZIAL. Hier finden Sie Programme, die in vielen Bereichen etwas Außergewöhnliches bieten. Einige Beispiele:

Für Dressurliebhaber

Reitausbildung auf höchstem Niveau auf einem idyllisch gelegenen Anwesen und Weingut – 10 km vom Strand entfernt. Lernen Sie fein gerittene Lusitanos kennen, die bis zum Grand Prix ausgebildet sind. Hier heißt das Motto: Fürstlich reiten und leben!

Für Abenteurer

Eine Reitsafari in Botswana. Unesco – Weltnaturerbe Okawango Delta. Grandiose Natur erleben, Auge in Auge mit den Big Five, Galloppieren mit den Giraffen...Ein Erlebnis, das man nie vergißt!

Für Genießer

Traumpfade an der Mosel, Reiten in historischem Ambiente. Ein besonderes Highlight ist der Rheingold-Trail mit Rheinromantik und einer Fährfahrt mit den Pferden über den Rhein. An den Mosel-Schnupperritten können auch Einsteiger erste Wanderreit – Erfahrungen sammeln!

Die Gründe des Erfolgs (und des Spaßes an der Arbeit):

Wir wissen, dass Urlaub etwas Unwiederbringliches ist. Ein defektes Fernsehgerät kann man reparieren oder ersetzen. Die Zeit zurückdrehen kann man nicht, ein verpatzter Urlaub kann nicht ersetzt werden. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst.

Reiterferien sind ein Spagat zwischen der Lebensfreude des Reiters und der des Pferdes. Wir kümmern uns um das Wohl des Pferdes - und der Reiter hat sein Erlebnis trotzdem (oder gerade deswegen).

Das sind die wichtigsten Leitsätze vom Spezialveranstalter PFERD & REITER, zu denen sich die 201 Partnerbetriebe in aller Welt bekannt haben:

