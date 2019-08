46.Bayerischer Berufsreitertag am 11.11.2019 in 84056 Rottenburg

(Rottenburg) Die Bundesvereinigung der Berufsreiter lädt zum 46. Bayerischen Berufsreitertag am Montag, 11. November 2019 vormittags in den Gasthof Forstner und nachmittags zum Zuchthof Wadenspanner nach Rottenburg ein. Zum Thema „Welche Kriterien sind wichtig für einen gut passenden Sattel?“ wird Sattlermeister Thorsten Fichtbauer und zum Thema „Vorbereitung und Ausbildung von jungen Dressurpferden“ wird Dr. Carsten Munk in Theorie und Praxis informieren. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Berufsreitertag startet ab 9 Uhr mit einem Frühstück und um 9.30 Uhr hält Frau Bauer vom der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) zur „Berufsausbildung Pferdewirt, Pferdewirtschaftsmeister“ einen Vortrag.

Die Veranstaltung wird von der BBR bezuschusst, es fällt nur eine Verpflegungspauschale von 20 € für Mitglieder, 5 € für Auszubildende, die Mitglied sind und 36 € für Nichtmitglieder an. Anmeldungen direkt hier oder online

Die Bundesvereinigung der Berufsreiter im Deutschen Reiter- und Fahrer-Verband e.V. ist eine bundesweite Interessenvertretung aller Fachrichtungen im Beruf Pferdewirt. Ziel der Bundesvereinigung ist die Verbesserung des Ausbildungsniveaus im Reitsport und die Stärkung des Ansehens der Berufsausbilder in der Öffentlichkeit.