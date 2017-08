5.11.17 - Leonhardiwallfahrt in Lippertskirchen - Tradition seit 1349

Leonhardiwallfahrt in Lippertskirchen - Tradition seit 1349

Lippertskirchen(pes)-Am Sonntag 5. November feiert die Pfarrei Herz Jesu Bad Feilnbach am Wallfahrtsort in Lippertskirchen bei Bad Feilnbach nach gutem Brauch den heiligen Leonhard als Patron für Rosse, Fuhrleute, Reiter und Rossknechte, der Gefangenen, Hilfsbedürftige und Wöchnerinnen. Der Gottesdienst am Feldaltar auf der Köglwiese beginnt um 10.00 Uhr. Anschließend folgt der traditionsreiche Umritt mit der Segensspende an der Wallfahrtskirche Maria Morgenstern durch den örtlichen Geistlichen.

Die Verehrung des Klostergründers und Abt Leonhard aus Noblat im französischen Limoges in Lippertskirchen zählt zur Ältesten ihrer Art im oberbayerischen Raum. Bereits 1349 wird an der gegenwärtigen Stätte eine Leonhardikapelle erwähnt. Reiter, Fuhrleute und Pferdefreunde sind stolz diese Tradition nach gutem Brauch mit Herz und Liebe zur Heimat in einer landschaftlich reizvollen Gegend aufrecht zu erhalten.

Dem Heiligen „St. Leonhard zur Ehr“ legen die Teilnehmer mit Helfern solidarisch verbundener Gemeinschaften fleißig Hand an nach überlieferten Motiven festlich geschmückte Leonhardiwagen zu gestalten. Sie prägen nicht nur am Festtag in Lippertskirchen, sondern bereits am Vortag 04. November in Hundham (Gemeinde Fischbachau), das äußere Erscheinungsbild einer innigen Verbundenheit der Verehrung und Glauben.

Im Mittelpunkt stehen selbstverständlich die Pferde und Rosse. Geputzt und gestriegelt mit glänzender Decke, geflochtener Mähne und Schwanzquaste der mitwiehernden Konkurrenz zu imponieren hat oberste Priorität. Die ziehenden Einheiten etwa als Kaltblüter- oder Haflingergespanne bekommen eigens ein prächtiges und dem Festtag angepasstes Geschirr und Halfter angelegt.

Anführen darf ebenso seit einigen Jahren die Leonhardiprozession Engelbert Dialler zusammen mit einem stolzen Kaltblüter sowie der Leonhardifahne in der Hand. Den beiden folgen, zumindest so in den vergangenen Jahren, bei geeigneter Witterung über 220 Pferde und Ponys, die von mehr als 2500 Zuschauern am Rande der Straße zwischen Au und Bad Feilnbach bewundert werden.

Den Organisatoren zur Folge soll es auch heuer ein reibungsloses und unvergessliches Leonhardifest mit Umritt geben. So verweisen die Veranstalter ab 08.00 Uhr auf Beeinträchtigungen der Zufahrtsstraßen und Wegen durch Pferdegespannen, die aus allen Himmelsrichtungen das malerische Lippertskirchen ansteuern.

Für genügend Parkplätze der Besucher, die aus allen Himmelsrichtungen Lippertskirchen ansteuern ist gesorgt. Während des Umritts ist die Verbindungsstraße zwischen Au, Gottschalling und Kreisel Hundhamerstraße für den Verkehr gesperrt. Ferner bitten die Organisatoren alle Besucher sich aus Gründen der Sicherheit hinter vorgegebenen Absperrungen aufzuhalten und den Weisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten.

