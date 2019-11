6-fache Olympiasiegerin Isabell Werth auf Salzburger Trainingsvisite vor der Amadeus Horse Indoors 2019

Die weltbeste Dressurreiterin Isabell Werth mit ihren Fans, die extra zum Zusehen beim Training angereist kamen. © Salzburg-Cityguide

Die 6-fache Olympiasiegerin, 9-fache Welt- und 20-fache Europameisterin Isabell Werth beehrte den SRC Lamprechtshausen heute mit einer Stippvisite. Der bekannte Salzburger Pferdesportverein richtet am zweiten Dezemberwochenende bereits zum 14. Mal das Pferde- und Hundesportfest "Amadeus Horse Indoors" aus (5.-8.12.2019), in Rahmen dessen isabell Werth am Dressur-Weltcup teilnehmen wird. Bei ihrem Besuch heute stand ein Training für zwei Salzburger Dressurreiterinnen mit am Programm. In den Genuss des Training kamen die Salzburger-Landescup Siegerin Michaela Brötzner sowie die aufstrebende Salzburger Dressurreiterin Leonie Stürzenbaum. Im Anschluss daran gab es ein Meet & Greet mit den vielen Fans, die das Training als Zuseher verfolgen durften.

Werth startet als Nr. 1 der Welt bei der Amadeus Horse Indoors

Das Gustostückerl für alle Dressurfans bei der Amadeus Horse Indoors in Salzburg ist auch heuer der Dressur-Weltcup. Bereits zum fünften Mal wird in Salzburg eine Station der FEI-World-Cup™-Dressage-Serie ausgetragen und die Nennliste der einzigen Weltcupstation Österreichs verspricht Weltklasse-Dressursport. Den ersten Dressur-Weltcup in Salzburg im Jahr 2015 konnte Isabell Werth (GER) im Sattel von Don Johnson FRH souverän gewinnen und zum fünften Geburtstag hat die erfolgreiche Deutsche und Nummer eins der aktuellen Dressur-Weltrangliste ihr Kommen erneut zugesagt.



Werth bekommt allerdings starke Konkurrenz aus der eigenen Heimat. Denn Deutschland ist mit der Weltcupsiegerin von Salzburg der Jahre 2016 und 2017 sowie Team-Olympiasiegerin, Team-Welt- und Europameisterin Dorothee Schneider, der Team-Welt- und Europameisterin Helen Langehanenberg sowie Vorjahres-Weltcupsieger Benjamin Werndl bestens aufgestellt.



Victoria Max-Theurer (OÖ), Christian Schumach (K) und Timna Zach (ST) gehen in Salzburg für Österreich an den Start. Die beste rot-weiß-rote Platzierung in der Weltcupkür in Salzburg war 2015 ein 5. Platz von Victoria Max-Theurer mit Blind Date.



Die Dressur-Highlights in Salzburg:

Der Weltcup Grand Prix am Samstag (8.00 Uhr Salzburgarena) sowie der FEI World Cup™ Grand Prix Freestyle, präsentiert von der Molkerei Meggle, am Sonntag (11.00 Uhr Salzburgarena).



Siegerliste FEI World Cup™ Dressur Musikkür bei der Amadeus Horse Indoors

2015 Isabell Werth (GER) – Don Johnson FRH 84.125 %

2016 Dorothee Schneider (GER) – Showtime FRH 85.292%

2017 Dorothee Schneider (GER) – Sammy Davis Jr. 83.415 %

2018 Benjamin Werndl (GER) – Daily Mirror 80.790 %



Kurzportrait Isabell Werth - Vom Springreiten zur hohen Dressur

Isabell Werth ist studierte Juristin und deutsche Dressurreiterin.

Sie ist

6-fache Olympiasiegerin mit insgesamt zehn olympischen Medaillen (6 × Gold; 4 × Silber),

9-fache Weltmeisterin, zwanzigfache Europameisterin und

14-fache Deutsche Meisterin

und damit weltweit die erfolgreichste Reiterin und Dressurreiterin aller Zeiten.



Biografie

Isabell Werth wurde am 21. Juli 1969 in Sevelen (Rheinland) geboren und wuchs am elterlichen Bauernhof auf. Pferde gehörten von klein auf zu ihren Spielgefährten. So drehte Isabell Werth bereits mit fünf jahren ihre Runden am Rücken ihrer Ponystute Illa und feierte später ihre ersten Turniererfolge auf dem Pony Funny.



Isabells Leidenschaft gehörte dem Spring- und Vielseitigkeitsreiten – bis sie der Vater ihrer Freundin Verena, der Stahlmanager und Dressurexperte Dr. Schulten-Baumer, als 17-jährige unter seine Fittiche nahm. Daraus entwickelte sich über 14 Jahre eine höchst erfolgreiche Zusammenarbeit: Isabell feierte mit allen Pferden des "Doktors" - wie Schulten-Baumer genannt wurde - Triumphe. Mit dem Hannoveraner Fuchswallach Gigolo FRH wurde sie zur Legende, denn mit ihm gewann sie 8 x EM-Gold, 4 x WM-Gold und 6 Olympische Medaillen.

Quasi nebenher ging Isabell Werth zur Schule, machte ihr Abitur, studierte Jura, absolvierte 2000 ihr 2. juristisches Staatsexamen und arbeitete anschließend erst als Juristin bei Karstadt, dann in der Marketingabteilung des Großkonzerns. Seit 2004 entschied sich Isabell Werth für die Reiterei als Beruf und leitet seither den eigenen Ausbildungsstall in Rheinberg.



Isabell Werth - Medaillenspiegel

Olympische Spiele:

2016 Gold Mannschaft mit Weihegold

2016 Silber Einzel mit Weihegold

2008 Gold Mannschaft mit Satchmo

2008 Silber Einzel mit Satchmo

2000 Gold Mannschaft mit Gigolo

2000 Silber Einzel mit Gigolo

1996 Gold Mannschaft mit Gigolo

1996 Gold Einzel mit Gigolo

1992 Gold Mannschaft mit Gigolo

1992 Silber Einzel mit Gigolo



Weltreiterspiele:

2018 Gold Mannschaft mit Bella Ros

2018 Gold Einzel mit Bella Rose

2014 Gold Mannschaft mit Bella Ros

2010 Bronze Mannschaft mit Warum nicht FRH

2006 Gold Mannschaft mit Satchmo

2006 Gold Einzel mit Satchmo

2006 Bronze Einzel mit Satchmo

1998 Gold Mannschaft mit Gigolo

1998 Gold Einzel mit Gigolo

1994 Gold Mannschaft mit Gigolo

1994 Gold Einzel mit Gigolo



Europameisterschaften:

2019 Gold Mannschaft mit Bella Rose

2019 Gold Einzel Kür mit Bella Rose

2019 Gold Einzel Special mit Bella Rose

2017 Gold Mannschaft mit Weihegold OLD

2017 Gold Einzel Kür mit Weihegold OLD

2017 Gold Einzel Special mit Weihegold OLD

2015 Bronze Mannschaft mit Don Johnson

2013 Gold Mannschaft mit Don Johnson

2011 Silber Mannschaft mit El Santo

2006 Silber Mannschaft mit Satchmo

2006 Silber Einzel mit Satchmo

2007 Gold Einzel mit Satchmo

2003 Gold Mannschaft mit Satchmo

2001 Gold Mannschaft mit Antony FRH

1999 Gold Mannschaft mit Antony FRH

1997 Gold Mannschaft mit Gigolo

1997 Gold Einzel mit Gigolo

1995 Gold Mannschaft mit Gigolo

1995 Gold Einzel mit Gigolo

1993 Gold Mannschaft mit Gigolo

1993 Gold Einzel mit Gigolo

1991 Gold Mannschaft mit Gigolo

1991 Gold Einzel mit Gigolo

1989 Gold Mannschaft mit Weingart

