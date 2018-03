6.+7.4.18 - Pullman City Eging am See - Rocken, was das Zeug hält!

Rocken, was das Zeug hält

Westernstadt organisiert 7. Rockabilly Rumble Band-Contest am 6. und 7. April

Eging am See. Bei welchem Event sind die Besucher genauso sehenswert wie die Hauptpersonen auf der Bühne? Richtig! Beim Rockabilly Rumble Band-Contest am 6. und 7. April in der Westernstadt Pullman City. Da gibt es für die Augen mindestens genau so viel wie für die Ohren. Während sich aufstrebende Rock ’n’ Roll- und Rockabilly-Bands einer kompetenten Jury stellen, rocken die Gäste die Tanzfläche. Dafür schmeißen sie sich in der Regel voll in Schale, alles im Stil der 50er und 60er Jahre. Bei den Mädchen sind es die Pünktchenkleider, die gelackten Frisuren und die roten Lippen, bei den Jungs die Schmalzlocken, Latzhosen und Lederjacken. Es ist kein Geheimnis, dass die heißesten Rockabellas für einen Tag gleich mehrere Outfits im Koffer haben, die Szene feiert sich einfach gerne, vor allem ihre Musik. Der Band-Contest bietet da jede Menge Vielfalt. Am Sonntagmittag werden die Sieger des Band-Contests geehrt. Vom Rock ’n’ Roll zu einem ganz anderen Tanz: Von 13. bis 15. April steigt in Pullman City dann das Linedance-Special mit Trophy, Workshops und Party. Weitere Infos unter www.pullmancity.de.

Steffi Dworsky

LBRmedia

Unteregingerstr. 2

94535 Eging am See

Tel. 49(0)8544 652300

marketing@pullmancity.de

Pullman City, die „lebende“ Westernstadt in Eging am See, ist ein Erlebnispark idyllisch am Rande des Bayerischen Waldes gelegen, leicht erreichbar über die Autobahn A3 zwischen Deggendorf und Passau. Seit 1997 können Kinder und Erwachsene hier den „Wilden Westen“ erleben – beim Bogenschießen, Goldwaschen, Ponyreiten und Kutschenfahren, bei Live Country Musik, Rock und Rockabilly, Linedance und Lagerfeuer. Von Frühjahr bis Spätherbst wird ein vielfältiges, gewaltfreies Showprogramm gezeigt. Waghalsige Reiter, furchtlose Messerwerfer und virtuose Lassokünstler sorgen für Spannung, ein Zauberer verblüfft mit seinen lustigen Tricks. Der Höhepunkt ist die American History Show mit Cowboys und Indianern, Siedlern und Fallenstellern, Kutschen und Pferden, Rindern und freilaufenden Bisons – lehrreich, spannend und humorvoll zugleich. Für Kinder gibt es auf dem 200.000 Quadratmeter großen, hügeligen und teils bewaldeten Gelände einen Abenteuerspielplatz, einen Niederseilgarten, eine Kindereisenbahn, ein Goldwashcamp und einen Streichelzoo. In den bayerischen Schulferien geht es im Kids Club hoch her – dort können kleine Cowboys und Cowgirls basteln, sich wie Indianer schminken lassen und abends an abenteuerlichen Fackelwanderungen teilnehmen. Große Sympathieträger sind die Pullman CityMaskottchen „Lilly, Billy und Desperado“, die die Kleinen zum Pullman City Kidsdance einladen.