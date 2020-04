7. Folge aus dem Hörbuch "Eine Landratte möchte Seemann werden"

Sequenz der "Landratte"

-Abgeheuert-

Als Hilfsarbeiter im Maschinenraum eines Frachtschiffes gab es bisher viele fremdartige Erlebnisse. Wenn aber der Alltag zur Routine wird, bekommt ein junger, lebenshungriger Bursche schnell das Bedürfnis nach neuen Ufern. Es gibt ja noch viel mehr zu sehen und zu erleben auf dieser Welt und ich kann mich einfach nicht scheuen, dafür durchaus Risiken einzugehen.

Also gehe ich auf die Suche nach neuen Abenteuern. Ein neues Schiff auf anderen Routen muss her...

Ein weiterer, kleiner Beitrag des Weltumreiters zur Bekämpfung des Quarantänefrustes. In der Hoffnung, die Langeweile meiner geschätzten Mitbürger während der Aufenthalte in ihren Wohnungen ein wenig zu erleichtern, will ich hier in möglichst kurzen Abständen, cá. 5-minütige Ausschnitte aus meinen Hörbüchern zum Anhören bereitstellen.

Hier ist also die Fortsetzung aus dem Hörbuch "Eine Landratte will Seemann werden":

https://hufgefluester.eu/galerie/datei?p=52878