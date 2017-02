7.3.2017 - HUFGEFLUESTER Reiter Stammtisch mit Countrymusik live in Grosshelfendorf / Aying

Hallo liebe HUFGEFLÜSTER Stammtisch Brüder und Schwestern,

der musikalische Reiter und Pferdefreunde Stammtisch

mit Live Musik von der Countryband

The Hoofwhisperers

wartet auf DEINEN/EUREN Besuch:

Der HUFGEFLÜSTER Stammtisch nähe Aying in Großhelfendorf in Ewald's Steakhouse:

Der HUFGEFLÜSTER Stammtisch Aying findet an jedem 1. Dienstag im Monat und zwar im Gasthaus "Ewalds Steakhouse", vormals Hubertusstüberl, in Großhelfendorf bei Aying, im Süd/Osten von München, Graßer Str. 9 statt ab ca. 19.30 Uhr:

Telefon: 08095/872685

- rustikales Nebenzimmer, bestes Essen, Parkplatz vor dem Haus, Westernoutfit erwünscht -

Es spielt live die seit 2003 bekannte Countryband THE HOOFWHISPERERS, die viele auch noch aus dem Oklahoma Saloon in München kennen.

Ansprechpartner vor Ort sind

Hubert Alexander (Hugo)

Tel. 0175 8350587 hubert.alexander@t-online.de

und

Robert Lugauer r.lugauer@web.de

Ehrenstammtischler ist Trapper Erwin Göttinger (t)

Bei dem Stammtisch kann nicht garantiert werden, daß an einem bestimmten Abend auch bestimmte Musiker anwesend sind. Die Teilnahme am Stammtisch ist für Musiker und Gäste freiwillig. Jeder kann kommen und gehen wie er will. Gäste sind natürlich erwünscht und Willkommen. Es wird kein Eintrittsgeld verlangt. Jeder einzelne HUFGEFLÜSTER Stammtisch ist einmalig und somit ein Unikat. Reiter und Pferdefans (viele auch von der VFD, der Freizeitreiter und Fahrer Vereinigung in Bayern) finden hier Freunde, Gleichgesinnte und Gesprächspartner. Viele Filme wurden schon am und über den Stammisch gedreht und sind in unserer Pferdezeitung unter www.hufgefluester.eu oder bei YouTube zu finden. Auch die BR Sendung La Vita hat schon über unsere Zusammenkunft berichtet. Schließlich feiern wir im April 2015 bereits unser 12-jähriges Bestehen!

Bernhard Schormair

Stammtisch-Organisation für die Redaktion HUFGEFLÜSTER

bernhard@huffluesterer.de

