8. Thüringeti-Auktion

Alle Pferde verkauft

Crawinkel. Ein beeindruckendes Ergebnis erbrachte am 3. Oktober die achte Auflage der Thüringeti-Auktion im thüringischen Crawinkel. Bei bestem frühherbstlichem Wetter fanden alle der 81 angebotenen Fohlen und Jungpferde einen Käufer. Preisspitze wurde ein bildhübsches und bewegungsstarkes Stutfohlen von Forrest Gump aus einer Dijon-Mutter, das für 10000 Euro einem Käufer aus Mecklenburg-Vorpommern zugeschlagen wurde. Mit einem Zuschlag von jeweils 8500 Euro setzten sich gleich drei dreijährige Stuten auf Platz zwei des Preisrankings. Dies waren eine Tochter des Cornetto Du Domaine Z, eine Tochter des Neos van´t Vossenhof Z sowie eine weitere Tochter des Cornett Obolensky-Sohnes Cornetto Du Domaine Z.

Neben dem Umstand, dass die starken Bedeckungsrückgange in der deutschen Pferdezucht in den vergangenen Jahren mittlerweile zu einer Unterdeckung an brauchbaren Pferden am Markt geführt haben, dürften für das gute Ergebnis der Auktion noch weitere Gründe verantwortlich sein, wie Thürintgeti-Chef Heinz Bley berichtet: „Ich glaube, dass immer mehr Menschen daran interessiert sind, Pferde aus einer möglichst gesunden und natürlichen Aufzucht zu kaufen.“ In der Thüringeti wachsen im Rahmen eines einzigartigen Naturschutzprojektes die rund 600 Pferde 365 Tage im Jahr auf einer Fläche von rund 2500 Hektar unter freiem Himmel auf. Doch auch andere Faktoren macht Bley für die wachsende Beliebtheit der Thüringetis verantwortlich: „Zudem beobachten wir schon seit Jahren eine hohe Zahl an „Wiederholungstätern“ bei den Käufern unserer Pferde. Auch in diesem Jahr konnten wir Käufer begrüßen, die schon bei unserer ersten Auktion 2014 dabei waren. Das lässt darauf schließen, dass die Käufer mit den hier erworbenen Pferden wohl zufrieden gewesen sind. Zudem werden die Thüringetis immer bekannter. Neben Erfolgen im internationalen Sport in allen Disziplinen sind die Pferde auch bei Hobby- und Freizeitreitern sehr gefragt. Nur eine Woche vor der Auktion gewann der in der Thüringeti geborene und bis zu seinem dritten Lebensjahr dort aufgewachsene sechsjährige Landrover-Sohn Lenz THC in Hannover das bundesweite Freizeitpferde-Championat als zweitjüngster Teilnehmer in seiner Klasse.“

