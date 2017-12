800 Pferde, 350 Hunde und ganz viele Highlights für die ganze Familie bei der Amadeus Horse Indoors​.

​Bereits zum zwölften Mal verwandelt sich heuer die Mozartstadt Salzburg von 7. bis 10. Dezember in den Pferde- und Hundehotspot Europas.​ ​In​ ​acht​ ​Pferdesportdisziplinen wird man Olympiasieger sowie Welt- und Europameister bewundern können, viele Messeschnäppchen gibt es bei den​ ​130 Ausstellern und die Show wird ein echter Knaller.

Legendär: Das kostümierte Rekord-Hochspringen am Freitagabend führt über die Salzburger Dommauer. © im|press|ions - Daniel Kaiser

Spannend! Weltstars im Springsattel​!​

Sieben Weltranglistenspringen mit einem Gesamtpreisgeld von rund 300.000 Euro warten heuer auf die internationalen Springreiter. Alleine im Pappas Championat von Salzburg am Samstag gibt es 40.000 Euro zu gewinnen, im Sportland Salzburg Grand Prix (Sonntag) sind gar 100.000 Euro Preisgeld ausgeschrieben und die Konkurrenz ist groß: Die Niederlande schicken mit Gerco Schröder und Marc Houtzager zwei Olympia-Silbermedaillisten ins Rennen, Vorjahres-Grand-Prix-Sieger Gianni Govoni sowie Emanuele Gaudiano gehen für Italien an den Start. Österreichs starke Equipe wird von unseren EM-Reitern Julia Houtzager-Kayser (T), Christian Rhomberg (V) und Roland Englbrecht (OÖ) angeführt. Aber auch Dieter Köfler (K), Gerfried Puck (ST) oder Christian Juza (S) sind in Salzburg immer für eine Top-Platzierung gut.

Elegant! Der Dressurweltcup kommt wieder

Das Gustostückerl für alle Dressurfans ist auch heuer der Weltcup Dressur. Bereits zum dritten Mal wird in Salzburg eine FEI-World-Cup™-Dressage-Serie ausgetragen und dafür haben bereits internationale Stars ihr Kommen angekündigt. So sorgen die mehrfachen Olympia-, WM- und EM-Teilnehmerinnen Valentina Truppa (ITA), Kristy Oatley (AUS) und Morgan Barbancon Mestre (ESP) für internationales Flair in der Salzburgarena. Für Österreich halten die EM-Reiterin und amtierende Österreichische Staatsmeisterin Belinda Weinbauer (B) ebenso wie ihr EM-Teamkollege Christian Schumach (K) die heimischen Fahnen hoch. Die Highlights: Der FEI World Cup™ Grand Prix de Dressage präsentiert von der Nürnberger Versicherung am Samstag sowie der FEI World Cup™ Grand Prix Freestyle präsentiert von Meggle am Sonntag.

Akrobatisch! Voltigier-Weltcup mit Starbesetzung

Bereits zum achten Mal findet in Salzburg eine Weltcup Etappe im Voltigieren statt und der Zuspruch der Athleten ist wieder rekordverdächtig. Mit Silvia Stopazzini und Lorenzo Lupacchini werden die amtierenden Europameister im Pas de deux beim Voltigier Weltcup präsentiert vom Messezentrum Salzburg am Start sein. Lisa Wild, Dominik Eder und Sabine Kuntner vertreten Österreichs Farben. Also, auf zum Mitfiebern und Anfeuern!

Show Superstar Mélie Philippot zeigt in Salzburg ihr bezauberndes „Puppen-Pas-de-deux“. © Antoine Bassaler

Talentiert! Vorhang auf für die Nachwuchsstars!

Von ambitionierten Ponyreitern über siegeshungrige Children und talentierte​ ​Junioren bis hin zu routinierten U-25- Reitern bekommen bei der Amadeus Horse​ ​Indoors Nachwuchstalente aller Altersklassen die​ ​Chance auf einen großen Auftritt!​ ​Die Highlights sind die U25 Dressur-Musikkür (Donnerstag) sowie das Finale des​ ​European Youngster Cups U25 im Springen (Samstag).

Legendär! Im Kostüm über die Salzburger Dommauer

Wenn sich mutige Reiter und ihre vierbeinigen Partner am Freitagabend im Flutlicht​ ​der Salzburgarena über eine Replika der Salzburger Dommauer wagen, dann ist JAF​ ​High-Fly- Tour-Zeit! Spannend,​ ​spektakulär und mittlerweile legendär ist diese​ ​Mächtigkeitsspringprüfung, bei der sich die Athleten in kreativen Kostümen über die​ ​2,20 m hohe Mauer wagen – da sind Gänsehautfeeling und Nervenkitzel​ ​garantiert!

Vollgas! Hallenvielseitigkeit und Amadeus Driving Challenge

Ein Geländeparcours durch zwei Hallen und über drei Plätze? Kein Problem in​ ​Salzburg! Der Stall Römerhof Cup hat bereits Tradition und die besten „Buschreiter“​ ​bringen seit Jahren am Samstagabend die​ ​Halle zum Beben. Mindestens ebenso​ ​rasant geht es bei der Driving Challenge zu, denn die atemberaubenden Manöver​ ​der Zwei- und erstmals auch Vierspänner sorgen für Staunen und Begeisterung bei​ ​den Zuschauern

Sehenswert! Die Verkaufspferdepräsentation

Pferd gesucht? Bei der Amadeus Horse Indoors kann man den Pferden nicht nur​ ​zuschauen, sondern auch selbst welche ausprobieren und dann gleich mitnehmen.​ ​Ausgesuchte Talente mit besten​ ​Abstammungen aus verschiedenen Zuchtgebieten​ ​werden täglich im Rahmen der Verkaufspferdepräsentation zu bewundern sein.​ ​Probereiten vor Ort ist selbstverständlich möglich.

Die EM-Vierzehnte und Österreichische Staatsmeisterin Belinda Weinbauer (B) wird im Dressur Weltcup Österreichs Farben vertreten. © im|press|ions - Daniel Kaiser

Einhändig! Working Equitation in Salzburg

Traditionelle europäische Reitweisen völlig neu inszeniert und doch in ihrer reinsten​ ​Form praktiziert – genau das macht Working Equitation aus. Rasante Wendungen​ ​und höchste Präzision sind hier genauso angesagt wie knifflige​ ​Geschicklichkeitstests. Und das alles mit den Zügeln in einer Hand!

Rasant! Der The Goodstuff Amadeus Agility Worldcup

Schneller Sport für schnelle Hunde und gut trainierte Hundeführer – das sind die​ ​Zutaten zum internationalen The Goodstuff Amadeus Agility Worldcup. 350 Athleten​ ​auf vier Pfoten aus aller Herren Länder​ ​verwandeln die The Goodstuff Agility Arena​ ​im Messezentrum Salzburg drei Tage lang (08.-10.12.) in einen Hexenkessel! Die​ ​Startplätze waren innerhalb weniger Minuten ausgebucht – die Besten der Besten​ ​sind dabei.

Showtime! Showstars wie Mélie Philippot​ ​&​ ​Wolfgang Lauenburger kommen

Am Freitag, Samstag und Sonntag heißt es in der Salzburgarena traditionell „It`s​ ​Showtime!“ - und dann begeistern zwei- und vierbeinige Weltstars die Besucher der​ ​Amadeus Horse Indoors mit​ ​spektakulären​ ​Stunts, beeindruckender​ ​Freiheitsdressur, rasanter Fahrkunst oder nie dagewesenen Kunststücken.​ ​Besonders freuen wir uns heuer auf die Französin Mélie Philippot mit ihrembezaubernden „Puppen-Pas-​ ​de-deux“ und auf Star-Hundetrainer Wolfgang​ ​Lauenburger. Er trat mit seinen Vierbeinern bereits in den größten Zirkusarenen​ ​Europas auf und wurde beim Zirkusfestival von Monte Carlo mit​ ​vier Sonderpreisenausgezeichnet. Mit seinen hochintelligenten Hunden verbindet ihn eine besondere​ ​Partnerschaft, die in jeder Shownummer spürbar ist.

Familienfreundlich! Shopping, Kinderspaß und Action

Die moderne Multifunktionsmessehalle in Salzburg ist riesig, die Möglichkeiten für​ ​Aussteller, Besucher und Reiter daher fast unbegrenzt und alle finden Platz: rund​ ​130 Aussteller mit unterschiedlichster​ ​Ware, diverse Stände mit kulinarischen​ ​Köstlichkeiten, Vorführringe für das Ponyteam Liefering oder das innovative Lern-​ ​und Legasthenietraining mit Pferden oder der Ponyplatz, auf dem die jüngsten​ ​Besucher den​ ​Working Equitation Mini-Trail ausprobieren dürfen. In der Pullman​ ​City Fun4Kids-Area können die Kids Lasso und Hufeisen werfen, Wettmelken,​ ​Indianerbänder basteln, Black Leo beim Trick​ ​Roping zusehen​ ​oder spielen. Hier ist​ ​auch die 200 m² großen PABST HolzCity aufgebaut – ein Paradies für die Kleinsten​ ​zum Schaukeln, Rutschen und Herumtoben.

Das vielfältige Programm wird abgerundet​ ​mit​ ​der großen Messe​, ​dem weihnachtlichen Gastrobereich​ ​und den Silpberpfeil Riders Parties.

www.amadeushorseindoors.at

Die Amadeus Horse Indoors auf einen Blick

Int. Pferdemesse

Int. Pferdeshow

Int. Springturnier CSI4*

Int. Dressurturnier CDI-W mit FEI World Cup™ powered by Nürnberger Versicherung und Meggle

Int. Voltigierturnier mit FEI World Cup™

Hallenvielseitigkeit – Stall Römerhof Cup

Amadeus Grand Prix Salzburg

Int. Dressurturnier CDIU25

Int. Nachwuchsspringturnier CSIChJYU25

Finale European Youngster Cup

Pony-, Children- und Junioren-Touren

Int. Springturnier für Amateure CSIAm

Nat. Springturnier CSN-A

Nat. Dressurturnier CDN-A

Driving Challenge

Kostümiertes Rekordhochspringen „JAF High Fly Tour“

Working Equitation mit Mini Trail für die Kleinsten

Mounted Games

Pferdeverkaufsschau

Pullman City Fun4Kids-Area

Silberpfeil Riders Parties

The Goodstuff Amadeus Agility World Cup

Amadeus Horse Indoors 2017

Wann? 7. bis 10. Dezember 2017

Wo? Messezentrum Salzburg & Salzburgarena

Kartenvorverkauf: OeTicket – www.oeticket.com,

Ticketmaster – www.ticketmaster.at

Web: www.amadeushorseindoors.at

Facebook: www.facebook.com/AmadeusHorseIndoors

Instagram: www.instagram.com/amadeushorseindoors

Messe: Do-Sa 9-21 Uhr, So 9-18 Uhr;

Sport: Do-So ab 9 Uhr bis Turnierende

Diese Pressemitteilung wurde von der EQWO media house GmbH verfasst

und ergeht im Auftrag der horsedeluxe event GmbH.

Ruth M. Büchlmann

CEO & Founder