Nachtpferderennen auf Schnee 08. Februar 2019 Nachtpferderennen auf Schnee © Elisabeth Pöll Das legendäre Nachtpferderennen auf Schnee auf der beleuchteten Trabrennbahn Frangl in Kirchberg in Tirol findet heuer zum 22. Mal statt. Der 1. Brixentaler Trabrennverein Kirchberg veranstaltet am Freitag, den 08. Februar um 19.00 Uhr wieder ein Weltklasse-Rennen auf höchstem Niveau. Es ist dies das einzige Nachtschlittenrennen auf Schnee in Österreich!



An die 90 Pferde kämpfen bei insgesamt acht spannenden Rennen um den Sieg. Auf der hell erleuchteten Trabrennbahn Frangl stehen sechs Trabrennen mit Profi-Vergleichskampf Deutschland-Österreich, ein Trabreiten, ein Norikerfahren und ein Minitraber Rennen am Programm.



Die Hauptattraktion des Renntages ist wohl der Profi-Vergleichskampf zwischen den besten Berufsfahrern Österreichs und Deutschlands.

Im Amazonencup kämpfen Österreichs beste Amateurfahrerinnen, unter anderem die Lokalmatadorin Alexandra Lechner, um die begehrte Siegertrophäe. Daneben kommen die Besucher auch in den Genuss des Galoppreitens und des Norikerfahrens das wieder für Spannung und Unterhaltung sorgen wird, vor allem wenn die Zuschauer beim Toto versuchen, das siegreiche Pferd zu erraten.



Im beheizten Festzelt werden die Pferdeliebhaber mit Verpflegung und mit musikalischer Unterhaltung bestens versorgt.

Der Eintritt beträgt € 5,- (Kinder bis 14 Jahre frei)