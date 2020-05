9. Sequenz aus dem Hörbuch "Eine Landratte möchte Seemann werden"

Sequenz der "Landratte" - endlich geht's weiter und künftig wohl in kürzeren Abständen...

-Kap Farwell verlässt den Hafen von Altona-

Ein neues Schiff, eine neue Heuer ist gefunden. Aber was hab ich mir da bloß eingebrockt? Ein Fischtrawler der Hochseefischerei! Und dann auch noch als Fischverarbeiter, weil in der Maschine alle Posten besetzt sind. Na ja, soll ja nur für eine Reise sein, um mein strapaziertes Konto ein wenig aufzufüllen...

Ein weiterer, kleiner Beitrag des Weltumreiters zur Bekämpfung des Quarantänefrustes. In der Hoffnung, die Langeweile meiner geschätzten Mitbürger während der Aufenthalte in ihren Wohnungen ein wenig zu erleichtern, will ich hier in möglichst kurzen Abständen, cá. 5-minütige Ausschnitte aus meinen Hörbüchern zum Anhören bereitstellen.

Hier ist also die Fortsetzung aus dem Hörbuch "Eine Landratte will Seemann werden":

Zum Anhören klicke auf diesen Link:

https://youtu.be/CJ8QzjxPfnk