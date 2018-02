92 Acts auf 4 Bühnen und aus 14 Nationen.

8. Internationales Country Music Meeting Berlin

Hier hört man die Enkel von Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson und Dolly Parton!

Fontane Haus, der Melting Pott der Country Music Gemeinschaft.

Teilnehmer und Preisträger vom Deutschen Rock & Pop Preis, The Voice of Germany, Deutschland sucht den Superstar, International Country Music Award Pullman City Bayern und, und, und, viele der Künstler werden an dem Wochenende im Reinickenddorfer Fontane Haus anzutreffen sein.

Vom 9. bis zum 11. Februar 2018 findet mittlerweile zum 8. mal in Folge im Norden Berlins eine Veranstaltung statt und schlägt bereits seit Monaten in den sozialen Netzwerken hohe Wellen - das Internationale Country Music Meeting Berlin.

Im Reinickendorfer Fontane-Haus, das in Country Musiker Kreisen mittlerweile einen ähnlichen Ruf hat wie die legendäre Grand Ole Opry in Nashville/Tennessee oder das Indoor “Wacken” der Country Music!

Lassen Sie sich in die abwechslungsreiche Welt der Country Music entführen, teilweise mit Einflüssen aus Folk, Rock, Pop und Schlager, an anderer Ecke auch traditionell mit Banjo & Fiddle, dargeboten von einer bunten Mischung an Künstlern vom virtuosen Solisten bis hin zur aktionsgeladenen Eight Piece Band.

Über 600 Musiker werden mit insgesamt 92 Gruppen, Duos und Solo-Acts auf 4 Bühnen, mit einem 45 minütigen Show Case, zu sehen und zu hören sein. Mehr als ein Drittel der Musiker, sind zum ersten Mal dabei und verbinden dieses Wochenende, zu einer Art musikalisches Familienfest, mit Fans und Veranstaltern, um sich ein Wochenende lang auszutauschen. Normalerweise kommen die Musiker nie dazu, sich einfach mal in Ruhe zu begegnen bzw. sich Fans und Veranstaltern aus vielen europäischen Regionen an einem zenralen Ort zu präsentieren und hier und da auch einmal eine spontane Session zusammenzustellen. Aber dieses Event, rund um die beliebteste und bekannteste Musik der USA bringt an 3 Tagen Musiker, Agenturen, Veranstalter, Händler, Hobbyisten, Fans und Sammler unter einem Dach zusammen und hat sich inzwischen zur einzigartigen und grössten Indoor-Event Deutschlands in dieser Szene entwickelt.

Im Februar 2018 zeigen sowohl Newcomer als auch namhafte und bekannte Künstler aus 14 Nationen, auf 4 Bühnen ihr Können, 4 Show-Tanz-Gruppen aus den Niederlanden und Deutschland ziehen die Zuschauer in ihren Bann, und 4.500 m² Ausstellungsfläche laden zu einem einmaligen Info- und Shopping-Erlebnis ein. Egal ob Westernkleidung oder Jack Daniels, Indianerschmuck oder Fachmagazine, signierte CD's oder eine Rasur von einem historischen Barber - hier finden Sie (fast) alles, auch touristische Angebote der beiden grössten Westernstädte Deutschlands sowie aus dem US-Bundesstaat Tennessee. Ausserdem werden parallel zum Live-Bühnenprogramm Line Dance Workshops für Jedermann/-frau geboten - von 9 Tanzlehrern und Tanzlehrerinnen aus NL und D, einige von ihnen mehrfache Deutsche, Europa- und Weltmeister im Country & Western Tanz. Und natürlich ist auch für ein stilechtes kulinarisches Vergnügen gesorgt - mit Burgern, Spare Ribs, Hot Dogs, Brownies, Donuts, Amerikanischen Bieren und Whiskey

Beim 8. Internationalen Country Music Meeting Berlin treffen sich nicht nur Country Fans, sondern auch solche, die es erst noch werden wollen - aber auch diejenigen, die noch gar nicht wissen, dass sie am Ende das Event als Country Music Fans verlassen werden. This Place is Hee Haw!

..... übrigens, alles wo eine Fiddle, Banjo und Steelguitar zu hören ist, ist Country Music!