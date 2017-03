9.4.-9.7.17 Europareiter unterwegs - The Athens-Kassel Ride

The Athens-Kassel Ride



Der Athen-Kassel Ritt führt vom 9. April bis 9. Juli 2017 über mehr als 3000 Kilometer durch sieben Länder





Die Reise ist inspiriert von dem historischen Ritt des Schweizer Lehrers Aimé Félix Tschiffely (1895–1954), der im Jahr 1925 mit zwei Criollo-Pferden eine Reise von Buenos Aires nach Washington, D.C. antrat. Nach drei Jahren hatte er die 16.000 Kilometer zurückgelegt und war zu einem Volkshelden in Argentinien geworden. Tschiffelys Reise gilt als erster weiter Wanderritt der Geschichte. Vom 8. April bis zum 17. September 2017 findet die documenta 14 in Athen und Kassel statt. Der schottische Künstler Ross Birrell hat die spezifischen geographischen und politischen Kontexte der 14. Ausgabe der Ausstellungsreihe für zeitgenössische Kunst zum Anlass genommen, die beiden Spielorte der Ausstellung mit einem Ritt miteinander zu verbinden. Der Athen-Kassel Ritt, der als Kunstprojekt im Rahmen der documenta 14 ausgerichtet wird, folgt der Philosophie der Rekener Charta, die sich für ein freies und verantwortungsvolles Reiten und Fahren in der Natur ausspricht.



Das Team für den Athen-Kassel Ritt besteht aus den fünf Pferden Kabadiner Artvin, Karabach Issyk Kul, Criollo Calfino Sancho, Arravini Hermes und Haflinger Pacco sowie ihren Reitern Peter van der Gugten, Zsolt Szabo, Tina Boche und David Wewetzer. Unter der Schirmherrschaft der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V. (VFD) trifft sich die Gruppe zum Arravani-Festival in Arkadia, Griechenland und wird dann am 9. April die Reise beginnen. Vom Hinterland in Thrakomakedones über die Höhenzüge führt die Route durch Griechenland nach Norden, durch Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Österreich und Deutschland bis nach Kassel. Dabei legt das Team etwa 3100 Kilometer und 150 Höhenkilometer zurück. Die tägliche Strecke zwischen den verschiedenen Aufenthaltsorten liegt bei etwa 40 Kilometern.



Interessierte können die Reise an jedem Punkt der Strecke begleiten. Am 23. Juni wird eine Delegation der VFD und internationaler Wanderreiter an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich die Reitergruppe erwarten. Gemeinsam reiten sie weiter zu dem europäischen Tschiffely-Camp der VFD Bayern, das in Bischofsreuth stattfindet. Das Team und alle, die sich ihnen auf dem Weg angeschlossen haben, werden am 9. Juli auf dem Friedrichsplatz in Kassel erwartet.



Die Daten zum Athen-Kassel Ritt



09.04.–28.04.2017 Griechenland 690km 30.04.–08.05.2017 Mazedonien 323km 09.05.–15.05.2017 26.05.–05.06.2017 Serbien Kroatien 620km 380km 06.06.–09.06.2017 Slowenien 119km 10.06.–24.06.2017 25.06.–09.07.2017 Österreich Deutschland 493km 552km