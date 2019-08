9.8.-11.8.19 - ITF Indianer und Trapperfestival 2019 am Hausler Hof Hallbergmoos / Freising bei München

ITF Indianer und Trapperfestival 2019 am Hausler Hof Hallbergmoos / Freising bei München

Nun schon seit 2011 wird das Indianer und Trapper Festival (ITF) auf dem Hausler Hof in Hallbergmoos in Zusammenarbeit mit dem Country- und Westernverbund Southernstars e.V. organisiert und ausgerichtet. Auch dieses Jahr ist der Hausler Hof wieder im Ausnahmezustand: Alles dreht sich um Indianer, Trapper, Cowboys, Tipis, Trapperzelte, die Westernszene und Countrymusik und Tanz. Auf den über 60.000 qm des Hausler Hofs findet das Authentik-Lager mit ca 120 Zelten und Tipis, über 30 Pferde, vielen Wohnmobilen, sowie den Verkaufsständen von vielen Händlern der Szene ihren Platz und bieten den insgesamt begeisteten Zuschauern mit vielen kleinen und großen Attraktionen der über 350 Teilnehmern szenetypische Unterhaltung. Das jährliche PowWow erfreut sich immer reger Teilnahme - an die 100 Tänzer finden sich in der PowWow-Arena zum gemeinsamen Tanz und Gesang ein.

Gerne zeigen wir hier auch einen anschaulichen Videobericht vom Indianer und Trapper Festival 2018 zur Information:

ITF 2018 from Video-Channel on Vimeo.