Anzeige

Ab 5.11.17 - EQUILA im APASSIONATA Showpalast in München

EQUILA wird ab dem 5. November 2017 dauerhaft im SHOWPALAST MÜNCHEN zu sehen sein. Kommen Sie nach EQUILA. Im November 2017 heißt es „Vorhang auf!“ für die Weltpremiere von EQUILA: Begeben Sie sich auf eine abenteuerliche Reise in das magische Land EQUILA, wo Mensch und Pferd in harmonischer Gemeinschaft leben. Lassen Sie sich berühren vom Zauber der Natur der Pferde. Erleben Sie anmutige Pferderassen und faszinierende Reitkunst, atemberaubende Luftakrobatik und fantastische Tanz-Choreographien - und all dies begleitet von einer eigens für EQUILA komponierten Musik. Durch die unvergleichliche Nähe zu den Pferden und die interaktive Einbindung dank state-of-the-art Videoprojektionen und Surround-Sound Technik verschwimmen die Grenzen zwischen Bühne und Publikum. Werden Sie Teil einer Geschichte und tauchen Sie tief in das Land EQUILA mit all seinen Geheimnissen und Abenteuern ein - lassen Sie diese Show Ihr Herz gewinnen. Ein unvergessliches Erlebnis für Erwachsene, Kinder und die ganze Familie erwartet Sie im eigens dafür gebauten SHOWPALAST MÜNCHEN. Lassen Sie sich mitreißen – erleben Sie EQUILA, spüren Sie EQUILA, werden Sie Teil von EQUILA!