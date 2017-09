„Ab die Post…“ Vielseitigkeitsreiter erobern CHI

Lisa Müller mit Anne Beth platzieren sich an fünfter Stelle beim CHI (Foto: K.-H. Frieler)

Donaueschingen, 14.09.2017 – „Buschkönig“ Michael Jung findet die Idee super. „Das ist doch ein guter Anfang“, sagt der mehrmalige Olympiasieger, Welt- und Europameister aus Horb und spricht aus, was viele denken: „ Da kann man in den ersten Jahren Erfahrungen sammeln. Es wäre schon schön, wenn sich daraus vielleicht auch eine Vielseitigkeit entwickelt.“

Der Multimeister ließ den Worten Taten folgen: Mit dem fünf Jahre alten Wild Wave, einem Sohn des Vollblüters Water Dance xx gewann Jung die Geländepferdeprüfung Kl. L mit der Note 8,6. Zügig, aber nicht zu flott galoppierte Jung über den riesigen Turnierplatz von Hindernis zu Hindernis. Anna Maria Bauer (Köngen) mit Vallotin und Niklas Meier (Laupheim) auf Beau Rivage eroberten die Plätze zwei und drei bei der Geländepferdepremiere des CHI Donaueschingen. Michael Jung wechselt ab Freitag genau wie seine Teamkollegin, die Weltmeisterin Sandra Auffahrt, in den Springsattel und mischt bei den internationalen Springprüfungen mit.

Michael Jung im Schloss in Donaueschingen gewinnt die erste Geländeprüfung unter Flutlicht

Die Dressurentscheidung des ersten Tages dominierte Jessica von Bredow-Werndl. Die Championatsreiterin aus dem bayrischen Aubenhausen gewann mit der Trakehner Stute Dalera BB die erste Prüfung der Prüfungsserie „Stars von Morgen“. Von Bredow-Werndl beendet in Donaueschingen ihre sportliche Babypause, ist auch in der Grand Prix Tour dabei. Dort trifft sie dann auch auf Isabell Werth (Rheinberg), die in Donaueschingen Lisa Müller und ihren Coach bei „Stars von Morgen“ unterstützte und außerdem als Jurymitglied den Festumzug der Vereine durch Donaueschingen bewertete. Die Europameisterin staunte nicht schlecht über das bunte Spektakel. „Ich komme ja auch dem Rheinland und fühlte mich sofort in die Karnevalszeit verssetzt“, scherzte die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt…..

: Jessica von Bredow-Werndl ist mit einem Sieg aus der Baby-Pause zurück (Foto: K.-H. Frieler)

Ergebnisse

52 Höveler Trophy Nat. Geländepferdeprüfung Kl. L für 5-7 jährige Pferde

Michael Jung (Horb), Wild Wave, Wertnote 8.6; Anna Maria Bauer (Köngen), Vallotin, 8.0; Niklas Maier (Laupheim), Beau Rivage, 7.8; Rebecca Bailer (Untersulmetingen), Oscar, 7.5; Robert Hehn (Leutkirch-Haid), Löwenherz, 7.2 (7.4); Louis Oelkrug (Nürtingen), Newmarket Comander, 7.2

21 ESCON Spring Club - Large Tour, Int. Springprüfung nach Fehler und Zeit (1.40 m)

Michael Wittschier (GER), Galaxy Hs, 0 SP/68.01 sec; Jérome Hennau (BEL), Ugobak des Baleines, 0/71.17; Thomas Eikenkötter (GER), Copicenza, 0/72.21; Michael Wittschier (GER), Uchin Imperio Egipcio, 0/73.20; Vanessa Maubach (GER), Cassiopeia, 0/74.44; Nico Haldy (GER), Quaid's Lady F, 0/75.58

18 ESCON Spring Club - Medium Tour, Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.25 m)

Skye Morssinkhof (NED), Donna Perina, 0 SP/70.00 sec; Jan Schuttert (NED), Farmers Proud Hs, 0/71.16; Jacqueline Felber (ISR), A Touch of Grey, 0/71.31; Gerrit Flücken (GER), California's Sister, 0/71.74; Thomas Eikenkötter (GER), Carl Blue, 0/72.95; Alena Babushkina (RUS), Check me Out, 0/74.52

15 ESCON Spring Club - Small Tour, Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.15m)

Victoria Müller (GER), Fortuna S, 0 SP/67.93 sec; Victoria Müller (GER), Grand Filou, 0/68.55; Paola Poletto (GER), Casting, 0/69.77; Skye Morssinkhof (NED), Carrick, 0/71.21; Sascha Maschke (GER), Thor du Tabeillon, 0/71.25; Pia Maass (GER), Monthy Marco, 0/71.75

48 Stars von Morgen, Nat. Dressurprüfung Kl. S***, Intermediaire II

Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen), Dalera BB, 826.5 Punkte; Uwe Schwanz (München), Fifth Avenue, 815; Hermann Burger (Löningen), Sergio, 801.5; Beatrice Buchwald (Dinslaken), Rock for Westfalia, 793; Lisa Müller (München), Anne Beth, 789.5; Max Wadenspanner (Erding), Sanwero, 785

