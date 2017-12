Abenteuerreiter Guenter Wamser + Sonja Endlweber - die Vortragstermine 2018

Liebe Vortragsbesucher, liebe Freunde,

Ich schreibe euch heute aus Teneriffa, wo Günter zur Zeit mit seinem Segelboot Station macht. Spontan haben wir entschieden, Weihnachten gemeinsam zu verbringen, bei Paella und Vino tinto, bevor Günter und Daniel am 25. Dezember wieder in See stechen werden. Dann geht die Reise über den Atlantik in die Karibik. Es fällt mir schwer, sie ziehen zu lassen. Drei bis vier Wochen auf hoher See, ohne Land in Sicht, ein Spielzeug für Wind und Wellen. Für mich unvorstellbar, doch Daniel und Günter freuen sich darauf: "Das Leben an Bord ist so herrlich einfach, reduziert auf das Wesentliche", schwärmt Dani, und strahlt, wenn ihm starker Wind das Haar zerzaust, während das Schiff auf hohen Wellen rollt und sich mir bereits der Magen umdreht...

So ein richtiger Seebär wie Dani ist auch Günter noch nicht. Eines kann ich euch verraten: er reitet wesentlich lieber auf Pferden, als auf Wellen :-)

Doch vor einigen Wochen rief er mich von der kleinen Insel La Graciosa an und sagte: "Sonja, die Reise hat Sinn."

Sieben Tagen waren Günter und Dani damals unterwegs gewesen, von Gibraltar bis in den Norden Lanzarotes. Welche Selbsterkenntnis er wohl auf dem offenen Meer gefunden hat?, wunderte ich mich. Doch als er dann erzählte, bekam ich Gänsehaut. Sie haben wahrscheinlich das Leben zweier Menschen gerettet.

Bei starkem Rückenwind waren Günter und Dani durch die Straße von Gibraltar hinaus in den Atlantik gesegelt. Und dort, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, mehr als 10 Meilen südöstlich von Tarifa, entdeckte Günter ein kleines Schlauchboot mit zwei jungen Afrikanern, inmitten der hohen Wellen. Erst nach einigen Versuchen gelang es ihnen, die Jungs an Bord zu nehmen. Sie fütterten sie mit Steinpilz-Risotto und Tee. Günter funkte mit Tarifa Rescue, die versprachen, sofort loszufahren. Zwei Stunden später wird das kleine Segelboot von starken Scheinwerfern beleuchtet. Das Übergabemanöver ist schwierig und wahnsinnig gefährlich: bei Dunkelheit, vier Meter hohen Wellen und Windstärke 5 müssen sie die Boote so nahe zusammenzubringen, dass die zwei Flüchtlinge von einem Schiff auf das andere springen können. Als die beiden in Sicherheit sind, beginnen Günter und Dani ihr Chaos zu ordnen. Dann sitzen sie im Cockpit und trinken Whiskey, zu aufgewühlt zum Schlafen. Immer wieder gehen ihnen die Bilder der letzten Stunden durch den Kopf. Das kleine Spielzeugschlauchboot mitten auf dem offenen Meer. Unglaublich, welches Risiko diese Menschen eingehen, auf der Suche nach einem neuen Leben! Sie hatten weder Ruder, noch Essen, noch Wasser dabei. Der starke Ostwind hätte sie schnellstens in den Atlantik hinaus geweht. Günter und Dani waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. War das der Sinn ihrer Segelreise? Es scheint, dass die Magie des Weges ausnahmeweise nicht uns geholfen, sondern Günter und Dani zu Rettern in der Not gemacht hat.

Während Günter und Dani über den Atlantik segeln, habe ich zum Glück gar nicht viel Zeit mir Sorgen zu machen, denn ich bin weiterhin mit meinem neuen Vortrag "Der lange Ritt - 7 Jahre durch die USA, Kanada & Alaska" auf Tournee. Im Herbst waren alle Vorträge sehr gut besucht und das Feedback war überwältigend. So hat es mir sogar ohne Günter viel Spaß gemacht durchs Land zu touren. Ich hoffe, das bleibt auch im Neuen Jahr so. Die Termine findet ihr am Ende dieses Emails.

Zurück zu den Pferden geht es dann endlich wieder im kommenden Frühsommer: gleich drei Pferde-Trekking Reisen in die kanadischen Rocky Mountains stehen in diesem Sommer auf dem Programm, und so kann ich euch auch jetzt, kurz vor Weihnachten, noch freie Plätze bei folgenden Reisen anbieten :

Ritt 1: Überquerung der Rocky Mountains (29. Juni bis 17. Juli 2018).

Ritt 3: Mit eigenem Packpferd in die Wildnis (25. August bis 12. September 2018)

Hier gehts zum Programm

Ritt 2: Durch den nördlichen Jasper Nationalpark und die Willmore Wildnis (18. Juli bis 05. August 2018) - ist ausgebucht

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2018 und wünschen Euch

frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und

Always happy Trails,

Günter & Sonja

TERMINE Frühjahr 2018

Der lange Ritt - 7 Jahre durch USA, Kanada & Alaska

von Sonja Endlweber