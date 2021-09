Absage - Apropos Pferd 2021

... ist es nun Gewissheit. Österreichs größte Pferdemesse kann auch heuer im Oktober nicht stattfinden.



Show, Messe und Sport sind die Säulen dieser vielfältigen Messe. Aufgrund der Zurückhaltung und der Unsicherheit von Ausstellern, Showteilnehmern und Springreitern, welche zu einem großen Teil aus dem Ausland anreisen, muss die Messe leider abgesagt werden.



In den vergangenen Monaten wurde intensiv an Möglichkeiten und Varianten gearbeitet. Eine Messe, ohne der gewohnten Vielfalt, ohne den in 29 Jahren Apropos Pferd aufgebauten Erfolgsfaktor, können weder die Erwartungen und Wünsche der Aussteller, noch die der Besucher erfüllt werden.



2022, von 06. – 09. Oktober, findet die Messe zum 30. Mal statt. Die Jubiläumsmesse wird alle enttäuschten Pferdefreunde wieder versöhnen und ein rauschendes Fest für die ganze Pferdefamilie werden.



Tickets können dort, wo sie gekauft wurden, retourniert werden!

Sie erhalten die Kosten erstattet.

