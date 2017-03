Abschlussbericht:

Auf den Punkt geritten: 208.000 Besucher auf der EQUITANA 2017

Foto: Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Sie hielt, was sie versprach. Mit insgesamt 208.000 Besuchern, darunter 32.000 Zuschauern bei den sieben Abendshows, unterstrich die EQUITANA ihre Rolle als Weltmesse des Pferdesports. „Eine absolute Punktlandung, mit der wir das gute Ergebnis der Vorveranstaltung fast auf die letzte Kommastelle erreicht haben“, so ein sichtbar zufriedener Hans-Joachim Erbel, Geschäftsführer des Veranstalters Reed Exhibitions. Mit 750 Ausstellern aus 30 Nationen waren die 15 Messehallen der EQUITANA erneut ausgebucht.

Auffällig hoch war die Investitions- und Kaufbereitschaft vieler Besucher. Zahlreiche Aussteller sprachen von einem „echten Boom“ und waren mit dem Messeverlauf sehr zufrieden. „Die EQUITANA bringt alles zusammen, was der internationale Reitsport und die Pferdewelt aktuell zu bieten haben“, so EQUITANA-Chefin Christina Uetz, die seit 20 Jahren Kopf und Herz der Gesamtveranstaltung ist. Und auch der Spitzensport war in einer Dichte auf der EQUITANA präsent wie schon lange nicht mehr.

HIPPOLOGISCHE HIGHLIGHTS

Foto: Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Sie hat fast alles gewonnen, was man im Vielseitigkeitssport gewinnen kann. Aber wenn sie zur EQUITANA kommt, dann wird auch Ingrid Klimke wieder zum kleinen Mädchen. "Schon als mein Vater nach Essen zur EQUITANA fuhr, habe ich immer gehofft, ihn begleiten zu dürfen. Mein Highlight war die HOP TOP Show." Das hat sich bis heute nicht geändert. Nur dass die Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin nun mit ihrer eigenen Show die große Arena der EQUITANA füllt. In diesem Jahr hat sie erstmals den Ausbildungsabend gestaltet – ein herausragender Erfolg für "INGRID KLIMKE live" presented by SAP! Zwei Stunden lang demonstrierten Ingrid Klimke und ihr Team vor ausverkauftem Haus, dass "richtig Reiten" rockt.

Inspiration und Gänsehautmomente gab es auch bei der diesjährigen HOP TOP Show "Passepartout". Vier Abende voller Highlights mit Stars wie Santi Serra, Alizée Froment und Lorenzo sorgten für Tränen der Rührung, manchen Lacher, ungläubiges Staunen und stehende Ovationen.

Foto: Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Allein fünf Olympiasieger haben dieses Jahr die EQUITANA mitgestaltet: neben Ingrid Klimke auch deren Mannschaftskollege Frank Ostholt, Springreiter Ludger Beerbaum und aus der Dressurszene Nicole Uphoff-Selke, Bundestrainerin Monica Theodorescu sowie Isabell Werth. Letztere, die ungekrönte Königin des Dressurvierecks, gab eine Lehrstunde in der Halle 6 und ritt am Sonntagabend ihre Nachwuchshoffnung Belantis vom Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse bei Pavo HENGSTE 2017. Die große EQUITANA-Zuchtgala wurde dieses Jahr ausschließlich von Landgestütshengsten gestaltet – ein Zeichen in der heutigen Zeit. Dazu Isabell Werth: "Die Landgestüte sind ein Stück deutscher Kultur. Ich denke, die Regierung hat einen Auftrag, dieses zu erhalten."

Foto: Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Foto: Reed Exhibitions Deutschland GmbH

PFERDIGE VIELFALT

Eine gelungene Premiere feierte das Projekt EQUITANA Education in Halle 1A. An allen neun Messetagen haben hier Trainer aus verschiedenen Bereichen der Pferdewelt ihr Wissen an Publikum und Akteure weitergegeben. Die Teilnehmer konnten sich im Vorfeld der Messe für die Lehrstunden bewerben. Das Angebot war breit gefächert. Da waren beispielsweise die aus dem TV bekannten "Pferdeprofis" Bernd Hackl und Sandra Schneider. Weiter ging es mit bekannten Größen wie Grand Prix-Reiterin Uta Gräf, "Tellington Touch"-Erfinderin Linda Tellington-Jones, Dressurausbilder Horst Becker, Westerntrainerin Ute Holm, dem Working Equitation-Experten Stefan Baumgartner sowie der für ihre Freiheitsdressuren bekannten Kenzie Dysli und schließlich Peter Kreinberg, Erfinder des "Gentle Touch", anerkannter Experte sowohl für die Ausbildung im Sattel im Sattel als auch vom Boden aus.

GROSSE NACHFRAGE IN DEN MESSEHALLE

Der vierfache Olympiasieger Ludger Beerbaum war dieses Jahr erstmals als Aussteller auf der EQUITANA. Er hat eine eigene Futtermittellinie auf den Markt gebracht, für die er erstmals einen Stand in Halle 1 hatte. Hier liefen die Geschäfte gut. Das unterstreicht auch Udo Steinbock von Höveler: „Wir sind sehr zufrieden und hatten eine richtig gute Resonanz und in Summe deutlich mehr Kunden. So viele Handelspartner wie noch nie waren in diesem Jahr hier.“

Das gilt nicht nur für die „Futterhalle“. Auch nebenan in Halle 3 war die Nachfrage enorm: „Ich habe noch nie eine so erfolgreiche und freundliche EQUITANA erlebt. Die Besucher sind in Kaufstimmung, speziell der deutsche Markt boomt. Aber auch aus Westeuropa verzeichneten wir eine gute Nachfrage“, fasst Klaus Reinken, Geschäftsführer der Waldhausen GmbH & Co. KG zusammen. Ein Ergebnis, das auch die repräsentative Besucherbefragung bestätigt. Jeder zweite Besucher kam mit konkreten Kauf- und Investitionsabsichten nach Essen. Gut zehn Prozent der über 35.000 Fachbesucher investierten in einer Größenordnung von mehr als 50.000 Euro, davon sechs Prozent sogar von mehr als 100.000 Euro. „Die Investitionsbereitschaft ist hoch, die Kunden kaufen. Qualität und hochwertige Produkte sind gefragt“, fasst Klaus Böckmann, Geschäftsführer der Böckmann Fahrzeugwerke GmbH das aktuelle Marktgeschehen zusammen. Nicht weniger locker saß das Geld bei den mehr als 140.000 Reitern und Pferdefreunden, die privat zur EQUITANA gekommen waren. Jeder Dritte von ihnen gab mehr als 100 Euro aus, weitere 35 Prozent kauften Waren im Wert von über 250 Euro.

GUTE KONJUNKTURAUSSICHTEN

Ein Trend, der sich auch in der Konjunkturbefragung widerspiegelt, die alle zwei Jahre im Rahmen der EQUITANA erhoben wird. Demnach rechnen 46 Prozent der Befragten mit einer weiterhin steigenden Marktbelebung, ein Drittel erwartet eine gleichbleibende Geschäftsentwicklung; lediglich 18 Prozent sehen eher eine rückläufige Entwicklung.

Impulse gehen dabei auch vom Auslandsgeschäft aus. "Wir registrieren mehr Anfragen aus dem Ausland und hatten Gespräche mit Kunden aus Brasilien, dem Oman, Israel, Schweden, Bulgarien und natürlich aus Westeuropa. Wir sind wirklich zufrieden“, wie Rüdiger Deckert, Geschäftsführer der Röwer & Rüb GmbH betont. Der Pferdesportsystemanbieter aus Thedinghausen erwirtschaftet gut 65 Prozent seines Umsatzes im Exportgeschäft. Gut ein Viertel der Fachbesucher auf der EQUITANA kommen aus dem Ausland, davon acht Prozent von außerhalb Europas.

WEBSTAR-ALARM AUF DER EQUITANA

Erfolgreiche Premiere feierte in diesem Jahr die EQUITANA Webstar Convention. An zwei Tagen trafen insgesamt 41 Internetstars der Reiter- und Pferdeszene auf rund 4.600 begeisterte Fans. Ein voller Erfolg. Vor Ort waren Youtube-, Instagram- und Facebook-Bekanntheiten wie Annica Hansen, Mias Pferdewelt, Lia und Alfi, BinieBo, Anja Fabulosa oder Damiana Konka alias DamDias. Auch etwas weniger bekannte Blogger- und Youtuber wie die Simply Fair Horsemanship Gemeinschaft, die sich für Offenheit im Reitsport und den fairen Umgang mit dem Partner Pferd einsetzt und dabei die verschiedensten Sparten des Reitsports abbildet, oder Reitanfängerin HorseMeUp! hatten die Chance, sich hier zu präsentieren.

EQUITANA 2019

Die kommende EQUITANA findet vom 09. – 17. März 2019 auf dem Messegelände Essen statt.

Weitere Informationen zur EQUITANA, den Cups und den Gewinnern des EQUITANA Innovationspreises sowie Pressefotos finden Sie im Pressebereich unter www.equitana.com

INFORMATION ZU DEN BESUCHERZAHLEN

Die Besucher-, Aussteller- und Flächenzahlen der EQUITANA werden nach den einheitlichen Definitionen der FKM – Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen ermittelt und zertifiziert.

STIMMEN DER AUSSTELLER

Foto: Reed Exhibitions Deutschland GmbH

„Unser Fazit fällt kurz aus: Alles sehr gut. Ich habe noch nie eine so erfolgreiche und freundliche EQUITANA erlebt. Die Besucher sind in Kaufstimmung, speziell der deutsche Markt boomt. Aber auch aus Westeuropa verzeichneten wir eine gute Nachfrage.“

Klaus Reinken, Geschäftsführer, Waldhausen GmbH & Co. KG

„Wir ziehen ein sehr positives Fazit. Die Investitionsbereitsschaft ist hoch, die Kunden kaufen. Qualität und hochwertige Produkte sind gefragt.“

Klaus Böckmann, Geschäftsführer, Böckmann Fahrzeugwerke GmbH

"Wir registrieren mehr Anfragen aus dem Ausland und hatten Gespräche mit Kunden aus Brasilien, dem Oman, Israel, Schweden, Bulgarien und natürlich aus Westeuropa. Wir sind wirklich zufrieden."

Rüdiger Deckert, Geschäftsführer Röwer & Rüb GmbH

„Wir sind sehr zufrieden und hatten eine richtig gute Resonanz und in Summe deutlich mehr Kunden. In den neun Tagen haben wir 20.000 Proben am Stand verteilt. So viele Handelspartner wie noch nie waren in diesem Jahr hier. 2019 sind wir wieder dabei.“

Udo Steinbock, Leiter Marketing & Vertrieb, Höveler Spezialfutterwerke GmbH & Co KG

"Wir verbuchen erneut ein gutes Geschäft und hatten eine hohe Frequenz am Stand. Wir sind zufrieden."

Ralph Stübben, Geschäftsführer, Joh's Stübben GmbH & Co. KG

„Die EQUITANA hat unsere Erwartungen mal wieder übertroffen. Wir sind seit 44 Jahren dabei und werden auch 2019 wieder an Bord sein."

Hans G. Hofmeister, Geschäftsführer, Hofmeister Pferdesport GmbH & Co. KG

„Die Messe war für uns top – wir sind sehr zufrieden. Wir hatten eine sehr gute Frequenz an unserem Stand. Für uns war der Umbau des Messegeländes sogar zum Vorteil. Natürlich sind wir auch nächstes Mal wieder auf der EQUITANA mit dabei.“

Stefan Schwanbeck, Geschäftsführer USG - United Sportproducts Germany GmbH

Unsere EQUITANA Premiere war erfolgreich. Das Interesse an Futter und Beratung an unserem Stand war groß – von Freizeit- und Turnierreitern, von Züchtern und auch von Fachhändlern. Die Besucherqualität der EQUITANA ist top.

Conni Fritz, Geschäftsführerin von Ludger Beerbaum Produkte GmbH

„Wir sind zufrieden mit der diesjährigen EQUITANA. Eines unserer Highlights war, dass wir als einziges Unternehmen gleich zweimal den Innovationspreis gewonnen haben, darunter der Jury-Sonderpreis. Wir sind auch in zwei Jahren wieder dabei, dann an einem 500 bis 600 qm großen Gemeinschaftsstand mit bewährten Partnern.“

Werner Hagstedt, Geschäftsführer Werner Hagstedt e.K. und Torsten Wessels, Prokurist Sales & Marketing Manager Viebrockreithallen GmbH & Co. Betriebs KG

„Durch den Messeumbau war es in diesem Jahr komplizierter, als in den Vorjahren, wir sind aber dennoch zufrieden mit der Messe. Wir sind auch nächstes Mal voraussichtlich wieder dabei.“

Gabriele Missall, Geschäftsführerin Reitsport Missall

„Für die Uelzener Versicherungen war die EQUITANA 2017 ein voller Erfolg. Wir hatten unzählige gute Gespräche, die Möglichkeit, Bestandskunden zu treffen und neue Kunden zu akquirieren. Unser Stand war an allen Tagen wirklich gut frequentiert. Nicht zuletzt sind wir auch froh, dass wir durch unsere Referenten einige wertvolle Beiträge zur sicheren Ausbildung im Reitsport in den Ringen präsentieren konnten. Wir freuen uns schon heute auf die EQUITANA 2019.“

Hans-Joachim Lindecke, Direktionsbeauftragter der Uelzener Versicherungen

„Wir waren vor 20 Jahren das erste Mal auf der EQUITANA dabei und sind nach einer dreijährigen Pause nun wieder dabei. Wir haben das Gefühl, dass die Messe gut lief und eine gute Unterstützung für unsere Kunden ist. Daher sind wir wahrscheinlich auch nächstes Mal wieder dabei.“

Axel Martin, Sales Director Govaerts Recycling nv (Belgien)

„Wir sind sehr zufrieden mit der Messe. Wir hatten zahlreiche Kunden an unserem Stand, die sehr interessiert an unseren Produkten waren. Wir sind nun das dritte Mal auf der Messe dabei und finden hier ein konstant gutes Niveau vor.“

Michał Kiedrowicz, Verkaufsleiter REMTOR Sp. z.o.o (Polen)

„Wir sind sehr beeindruckt von der Messe und davon, wie groß das Interesse der Besucher an den brasilianischen Pferden ist. Wir hatten sehr viele kaufinteressierte Besucher an unserem Stand. Auch unsere Teilnahme an der HOP TOP Show war sehr hilfreich dabei, unsere Pferde zu präsentieren und vorzustellen. Wir sind auch 2019 wieder dabei.“

Marcelo Baptista, Agro Maripa (Brasilien)

„Wir waren vor zehn Jahren schon mal in der HOP TOP Show dabei und in diesem Jahr zum ersten Mal als Aussteller auf der EQUITANA vertreten. Die Messe war für uns sehr erfolgreich. Es waren unheimlich viele gute Kontakte hier. Egal, ob Privat- oder Fachbesucher: wir wussten nicht, dass sich so viele Menschen für unsere Pferde interessieren. Wir konnten ein Pferd verkaufen und auch viele Besichtigungstermine für unser staatliches Gestüt in Spanien machen. Wir hoffen, auch nächstes Mal wieder dabei sein zu können.“

Patricia Sibajas Narváez, Relaciones Externas, YEGUADA CARTUJA HIERRO DEL BOCADO

