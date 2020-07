Unsere Produkte des Monats

bei uns fallen die Preise gleich doppelt.

Wir geben die Mehrwertsteuersenkung gern an Sie weiter und bieten in diesem Monat gleich zwei HBD® Produkte mit 5% Rabatt an.



und

HBD`s® EquiDietic TKM mit Traubenkernmehl

sind diätetische und leicht verdauliche Ergänzungsfuttermittel für Pferde zur Harmonisierung der Verdauung.



Viel Freude mit Ihrem Tier



