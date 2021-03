Unser Produkt des Monats

auch in diesem Monat stellen wir Ihnen ein Produkt zur artgerechten Fütterung unserer Pferde vor.



ist ein organisch gebundenes, getreide- und synthetikafreies Komplettmineralfutter.

Sie erhalten das Produkt bei uns in drei Verpackungsgrößen:

3,5 kg, 10 kg und 25 kg.



Viel Freude mit Ihrem Tier und



Mehr Infos hier. HBD's® Horse Mineral organisch gebundenes Komplettmineralfutter

3,5 kg 53,19 € 55,99 €

10 kg 109,24 € 114,99€

25 kg 218,49 € 229,99 €