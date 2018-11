Aktion ZEDANFAMILY for bethel - Gutes Tun geht so einfach!

Anzeige

ZEDANFAMILY for bethel



Mit der eigenen Reichweite gutes Tun... Das wollen die 12 Mitglieder der zedanfamily dieses Jahr zusammen erreichen. Das Projekt: Die Anschaffung eines Therapiepferdes für die Einrichtung „Therapeutisches Reiten in Bethel“, in deren Mittelpunkt seit über 150 Jahren die menschliche und fachliche Hilfe für kranke, behinderte und sozial benachteiligte Menschen steht. Durch den Verkauf eines Kalenders mit den instagram Stars soll genügend Geld gesammelt werden, um das Projekt zu verwirklichen. Der Kalender kostet € 5,95 (UVP). Je verkauftem Kalender werden € 4,00 direkt an die Stiftung Bethel gespendet. Den Kalender gibt es im teilnehmenden Fachhandel sowie bei louven.de und soulhorse.de.