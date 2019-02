Aktion ZEDANFAMILY for bethel - #zedanfamily spendet 5.000,- € an Bethel!

#zedanfamily spendet 5.000,- € an Bethel

Durch den Verkauf des #zedanfamily-Kalenders und einer freiwilligen Spende der MM Cosmetic konnte auf der Spoga Horse am 03.02.2019 eine Spende von insgesamt 5.000,- an die Enrichtung „Therapeutisches Reiten - Bethel“ überreicht werden. Angereist waren neben vier Mitgliedern der #zedanfamily auch Antje Pyl und Uta Adorf, die für die Abteilung „Therapeutisches Reiten“ verantwortlich sind. Mit dem Geld wird Bethel ein neues Therapiepferd finanzieren. Neben dieser Spende sponsort MM Cosmetic die Einrichtung regelmäßig mit Insektenabwehr- und Pflegeprodukten, sowie Preise und Geschenke für die Teilnehmer/innen der „Bethel Athletics“.

www.zedan.de

v.l.n.r. Armin Brietzke (Geschäftsführer MM Cosmetic), Antje Pyl (Abteilungsleitung Sport Bethel), Uta Adorf (Leitung Fachgruppe Therapeutisches Reiten Bethel), Vanessa Vandersander (Bloggerin der #zedanfamily), Nikolai Piefel (Marketing Leitung MM Cosmetic), Elsa Chang (Bloggerin der #zedanfamily), Maria Gress (Bloggerin der #zedanfamily), Anna Pollerhoff (Bloggerin der #zedanfamily)

Bericht zur Aktion vom November 2019:

Aktion ZEDANFAMILY for bethel

Gutes Tun geht so einfach!

ZEDANFAMILY for bethel



Mit der eigenen Reichweite gutes Tun... Das wollen die 12 Mitglieder der zedanfamily dieses Jahr zusammen erreichen. Das Projekt: Die Anschaffung eines Therapiepferdes für die Einrichtung „Therapeutisches Reiten in Bethel“, in deren Mittelpunkt seit über 150 Jahren die menschliche und fachliche Hilfe für kranke, behinderte und sozial benachteiligte Menschen steht. Durch den Verkauf eines Kalenders mit den instagram Stars soll genügend Geld gesammelt werden, um das Projekt zu verwirklichen. Der Kalender kostet € 5,95 (UVP). Je verkauftem Kalender werden € 4,00 direkt an die Stiftung Bethel gespendet. Den Kalender gibt es im teilnehmenden Fachhandel sowie bei louven.de und soulhorse.de.