Aktuelles vom Pferdezentrum Ansbach - Fachtagung PM (FN) + Ehrung des 8erTeams

Foto: Ehrung des 8erTeams

Aktuelles vom Pferdezentrum Ansbach





Fachtagung der Persönlichen Mitglieder (PM) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und Ehrung des 8erTeams am Pferdezentrum in Ansbach.





Am 16 Dezember 2016 fand eine Fachtagung der Persönlichen Mitglieder der FN am Pferdezentrum Franken in Ansbach statt. Das Motto „Nach dem Sprung ist vor dem Sprung – Feines Reiten im Springparcours“ lockte über 200 Pferdefreunde nach Ansbach. Der erfolgreiche Springtrainer und Nationenpreissieger Lars Meyer zu Bexten zeigte an 6 Reiter- Pferd Paaren, wie feines Reiten im Parcours aussehen kann.



Zunächst arbeitete Lars Meyer zu Bexten mit 3 jüngeren Pferden, die von Sandra Hackl, Diana Maria Gleißner und Bianca Richter vorgestellt wurde. Der Referent achtete besonders auf die dressurmäßige Arbeit der Springpferde und demonstrierte an Hand von In-Outs, Distanzen und Kombinationen, wie die Pferde gut, aber auch behutsam auf die Aufgaben im Parcours vorbereitet werden können.



57 Jugendliche zwischen 9 und 16 Jahren aus ganz Franken warteten aufgeregt auf die Ehrung des 8er Teams, die in der Pause vorgenommen wurde. Die Reiterinnen und Reiter erreichten in Spring- Dressur- oder Geländeprüfungen in der abgeschlossenen Turniersaison Wertnoten von 8,0 und besser. Dafür wurden sie mit einer Urkunden und Caps belohnt, die von der Sponsorin Daniela Ochs von der Firma Reitsport Ochs überreicht wurden. Zudem gab es bei einer Verlosung Unterrichts-Gutscheine zu gewinnen. Gespendet wurden die Gutscheine von Susanne Weißmann, allen fränkischen Kadertrainern und von Lars Meyer zu Bexten, der es sich nehmen lies den erfolgreichen Nachwuchsreitern zu gratulieren.



Im 2. Teil des Seminars stellten, Veronika Leis, Vivienne Müller und Bianca Richter erfahrene Pferde vor. Lars Meyer zu Bexten demonstrierte mit den Paaren zunächst Parcoursausschnitte und übte Distanzen mit verschiedenen Anzahlen von Galoppsprüngen, wobei auch hier die Rittigkeit der Pferde abgefragt wurde. Zum Abschluss bewältigten die 3 Reiterinnen dann einen anspruchsvoller Parcours.



Die Teilnehmer der PM Fachtagung waren begeistert von den Ausführungen des Referenten und konnten viele Anregungen für die Pferdeausbildung mit nach Hause nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Popp

f.d. Verband d RuFV Franken

--

Kerstin Popp

Schwingener Str. 24

95512 Neudrossenfeld

Tel: 09203-918116

Mobil:0171-7951152

Fax: 09203-688272

e-mail: kerstin_popp@web.de