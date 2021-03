Alle Böckmann-Hengste am 5. März in informativer Online-Präsentation!

Alle Böckmann-Hengste am 5. März in einer Online-Präsentation (Lastrup-Hamstrup) Der Katalog der Böckmann Pferde GmbH zur Zuchtsaison 2021 ist da: Sowohl in gedruckter Form, als auch online zum virtuellen Blättern, präsentiert die alteingesessene Hengststation aus Lastrup-Hamstrup ihre Hengstriege für das Zuchtjahr 2021. Und diese Riege glänzt sowohl mit bemerkenswerten Neuzugängen als auch mit großartigen, bewährten Vererbern. Am 5. März ab 20 Uhr werden die Böckmann-Hengste bei www.clipmyhorse.tv online präsentiert. So kann die Böckmann Pferde GmbH 2021 den Siegerhengst der Süddeutschen Körung, Best Future von Benicio-Don Diamond, den Züchtern verfügbar machen, ebenso den vierjährigen Comme des Garcons von Comme il Faut-Caretino und Don il Faut von Don VHP Z N.O.P. aus deiner Comme il Faut-Mutter. Victorianus von Vitalis- Rubin Royal überzeugte bei der Hannoveraner Hauptkörung und bereichert jetzt die Riege der Böckmann-Hengste. Der sechsjährige Junior de Seigneur von Eternity du Seigneur-Calvaro Z zählt 2021 zum Portfolio der Böckmann Pferde GmbH, genauso wie sein Großvater Ogano Sitte, der direkt in Lastrup-Hamstrup stationiert ist. Der “Kleinste” ist der Ponyhengst Million Reasons in der wertvollen Galerie: Sieger seiner Hengstleistungsprüfung 2020 von Magic Cornflakes-FS Chiwago und aus eigener Aufzucht der Familie Böckmann. Ein schicker Fuchs mit feinem Charakter, hohen Rittigkeits- und Springnoten. Die Stars im Aufgebot sind weltbekannte Vererber wie der legendäre Fidertanz von Fidermark-Ravallo, Ogano Sitte von Darco-Avontour, der 2020 u.a. den Siegerhengst der Körung in Neustadt-Dosse stellte, der Springpferdemacher Bentley vd Heffinck von Upsilon vd Heffinck-Heartbreaker oder der erst achtjährige Checkter von Cellestial-Lord Pezi. Genau passend zur Online-Hengstpräsentation der Böckmann Pferde GmbH am Freitag, 5. März, ab 20 Uhr bei www.clipmyhorse.tv ist der Hengstkatalog sowohl in gedruckter Form als auch online auf der website unter https://hengststation-boeckmann.de/kataloge/boeckmann_hengste_2021/index.html verfügbar. Perfekt für alle, die gut vorbereitet zuschauen und genauestens informiert sein möchten.