Anzeige

PRESSEMITTEILUNG



Produktneuheit: AlpenGrün Pellet

Getreidefreier Kraftfutterpellet – zugleich schonend und energiereich





Der neue AlpenGrün Pellet von AGROBS versorgt Pferde mit einem erhöhten Energiebedarf besonders schonend. Und das vollkommen ohne Getreide! Die AlpenGrünLinie wird damit neben dem bewährten AlpenGrün Mash und dem beliebten AlpenGrün Müsli um ein innovatives Kraftfutter in praktischer Pelletform ergänzt.



Die Pellets kommen ohne den Einsatz von Soja, Luzerne, Melasse und Presshilfsmitteln aus. Prebiotische Prenatura®-Trockengrünfaser sorgen für einen hohen Gehalt wertvoller Rohfaser. Die hochwertigen Leinsamen stellen Omega-3-Fettsäuren zur Verfügung und enthalten zudem Schleimstoffe, die die Verdauung unterstützen können. Durch die natürlichen Zutaten sind zahlreiche Vitalstoffe, sowie sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe enthalten. Insbesondere bei Stoffwechselproblemen oder magen- und verdauungsempfindlichen Pferden kann es notwendig sein getreidefrei und zuckerreduziert zu füttern. Darauf ausgelegt ist AlpenGrün Pellet.



AlpenGrün Pellet ist ein innovatives getreidefreies Kraftfutter in praktischer Pelletform für eine naturnahe Fütterung – ohne Presshilfsmittel und ohne Zusatzstoffe. Besonders schonend und energiereich.



o prebiotische Prenatura®-Trockengrünfaser können die Verdauung unterstützen o über 60 verschiedene Wiesengräser und -kräuter o die Pelletgröße ( 8 mm) eignet sich für viele Fütterungsautomaten o getreide- und melassefrei, frei von Zusatzstoffen o als tägliche Kraftfutterration einsetzbar o optimales Calcium-Phosphor-Verhältnis von 2:1 o besonders schmackhaft mit Obst und Gemüse wie Karotte, Rote Beete, Pastinake und Hagebutte



AlpenGrün Pellet ist ab Mitte März im 20 kg Papiersack erhältlich.

UVP: 24,95 €



Ausführliche Informationen zu unserem AlpenGrün Pellet finden Sie auf www.agrobs.de!





Die AGROBS GmbH aus dem oberbayerischen Degerndorf am Starnberger See

Aus einem landwirtschaftlichen Betrieb heraus wurde 1993 die Firma AGROBS gegründet. Der bayerischen und bäuerlichen Tradition treu verbunden, entwickelt, produziert und vertreibt das Familienunternehmen natürliches, hochwertiges Futter.

Die Naturverbundenheit der Firmengründer Traudl und Jakob Berger wird von der Familie Berger und allen Mitarbeitern weitergetragen. Der sorgsame Umgang mit der Natur und das Wohlbefinden der Tiere stehen bei AGROBS seit Jahrzehnten an erster Stelle. Um diesen Idealen gerecht zu werden, wird althergebrachtes Wissen von Generation zu Generation weitergegeben, erweitert und nach den neuesten Wissenschaftlichen Erkenntnissen ergänzt. So werden vorhandene Futtermittel immer weiter verbessert und neue Produkte entwickelt. Für artgerechtes und gesundes Futter.



Weitere Informationen erhalten Sie bei: AGROBS GmbH Thomas Berger Angerbreite 27 82541 Degerndorf am Starnberger See Telefon: +49 (0) 81 71 – 41 80 48 – 0 Telefax: +49 (0) 81 71 – 41 80 48 – 48 E-Mail: t.berger@agrobs.de