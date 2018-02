Am 01. Mai 2018 finden wieder die Sonderprüfungen am Melferergut in der Reitschule Linz statt

Als eine der größten Prüfungen mit rund 40 TeilnehmerInnen pro Prüfung darf das Melferergut Linz am 01. Mai 2018 wieder eine Hufeisen-, Reiterpass-, Reiternadel- und Lizenzprüfung ankündigen. Dort werden dank der großzügigen Unterstützung der Sponsoren und dem vollen Einsatz des gesamten Reitvereins jede Menge Sonderleistungen für die Prüflinge geboten.

Beispielsweise gibt es wieder Softshelljacken & Zaumzeuge von Prestige Sattelcenter Felix Rothbauer, Polos & Mützen vom Melferergut Linz oder Ausreit-Warnwesten für Reiterpass-Prüflinge. Lexa Futter Michael Joos liefert Futter und Leckerlis und von Loidl Feinkost gibt es wieder die leckeren Salami-Pralinen, die Immojäger sorgen für „Trinkbares“ und ihre schönen Türmatten. Einkaufsgutscheine von Karin Fuchs Pferdebedarf, Kinogutscheine von Hollywood Megaplexx und auch Gutscheine von verschiedenen Trainern und der Reitschule Mischingerhof runden den Prüfungstag ab.

Als besonderes Special liefert Brunner Getränke den „Einhorn Melferergut Drink“ exklusiv für die Teilnehmer.

„Unsere Sponsoren geben sich wahnsinnig viel Mühe, weshalb wir für unsere Prüflinge auch tolle Ehrenpreise zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus bieten wir in den zwei Monaten vor der Prüfung individuelle Vorbereitungsstunden an um auch optimale Voraussetzungen für die Absolvierung der Sonderprüfungen zu schaffen.“, verrät Gastgeberin Romana Thiel, die Training auch auf ihren braven Turnierpferden anbietet.

„Es soll für alle ein besonderer Tag werden den man gerne in Erinnerung behält und der auch einen weiteren Grundstein für die Reitsportler der Zukunft legen soll. Reiten ist in vielerlei Hinsicht der Gesundheit förderlich und wir haben uns zum Ziel gesetzt, das aktiv für Jung - und Junggebliebene zu fördern.“, freuen sich Sandra Höllinger und Sandra Wiesinger vom Melferergut-Veranstaltungsteam, die in Folge auch für die reibungslose Organisation der folgenden Reitertreffen - des Melferergut-Prestige-Cups und des CDN-C sowie des Ziehfreund-Horsemans-Paradise Bewerbes im Rahmen des Cups ihr Bestes geben werden.

