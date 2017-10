Am 2. November startet "Trakehnerblut“, die erste von einem österreichischen Privatsender produzierte fiktionale Serie, bei ServusTV. Mit einem kinoreifen Familiendrama um Macht, Intrigen und Sehnsucht rund um ein Trakehner-Pferdegestüt erwartet ganz Österreich ein fesselndes Serienspektakel in acht Folgen. In den Hauptrollen zu sehen sind Julia Franz Richter, Christoph Luser, Laurence Rupp, Andreas Kiendl, Brigitte Kren, Patricia Aulitzky, Michou Friesz, Martin Leutgeb und Aaron Karl.

Raphael (Aaron Karl) und Alexandra (Julia Richter) bringen Dezember wieder auf die Weide. © ServusTV / SAM-Film / Martin Hörmandinger Die edlen Trakehner von Hochstetten. © ServusTV / SAM-Film / Martin Hörmandinger