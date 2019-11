Amadeus Horse Indoors 2019

Top besetzt! Der Dressurweltcup mit Isabell Werth, Dorothee Schneider, Benjamin Werndl & Victoria Max-Theurer

Der Dressur-Weltcup von Salzburg wird seit der Premiere 2015 von Deutschlands Dressurreitern dominiert: Alle bisherigen Sieger (Isabell Werth, Dorothee Schneider und Benjamin Werndl) haben ihr Kommen für 2019 bereits zugesagt. © Daniel Kaiser

Das Gustostückerl für alle Dressurfans bei der Amadeus Horse Indoors in Salzburg ist auch heuer der Dressur-Weltcup. Bereits zum fünften Mal wird in Salzburg eine Station der FEI-World-Cup™-Dressage-Serie ausgetragen und die Nennliste der einzigen Weltcupstation Österreichs verspricht Weltklasse-Dressursport.



Den ersten Dressur-Weltcup in Salzburg im Jahr 2015 konnte sie im Sattel von Don Johnson FRH souverän gewinnen und zum fünften Geburtstag hat sie ihr Kommen erneut zugesagt: die sechsfache Olympiasiegerin, neunfache Weltmeisterin, zwanzigfache Europameisterin und Nummer 1 der Dressurweltrangliste Isabell Werth (GER).



Werth bekommt allerdings starke Konkurrenz aus der eigenen Heimat. Denn diese ist mit der Weltcupsiegerin von Salzburg der Jahre 2016 und 2017, der Team-Olympiasiegerin sowie Team-Welt- und Europameisterin Dorothee Schneider, der Team-Welt- und Europameisterin Helen Langehanenberg sowie Vorjahres-Weltcupsieger Benjamin Werndl bestens aufgestellt.



Victoria Max-Theurer (OÖ), Christian Schumach (K) und Timna Zach (ST) gehen in Salzburg für Österreich an den Start. Die beste rot-weiß-rote Platzierung in der Weltcupkür von Salzburg war 2015 ein 5. Platz von Victoria Max-Theurer mit Blind Date.

2015 wurde Victoria Max-Theurer mit Blind Date hervorragende Fünfte im Weltcup von Salzburg. © Daniel Kaiser



Die Dressur-Highlights in Salzburg:

Der Weltcup Grand Prix am Samstag (8.00 Uhr Salzburgarena) sowie der FEI World Cup™ Grand Prix Freestyle, präsentiert von der Molkerei Meggle, am Sonntag (11.00 Uhr Salzburgarena).



SIEGERLISTE FEI WORLD CUP™ DRESSAGE FREESTYLE AMADEUS HORSE INDOORS

2015 Isabell Werth (GER) – Don Johnson FRH 84.125 %

2016 Dorothee Schneider (GER) - Showtime FRH 85.292%

2017 Dorothee Schneider (GER) - Sammy Davis Jr. 83.415 %

2018 Benjamin Werndl (GER) - Daily Mirror 80.790 %

Die AMADEUS HORSE INDOORS 2019 AUF EINEN BLICK

Wann? 5. bis 8. Dezember 2019

Wo? Messezentrum Salzburg & Salzburgarena

Kartenvorverkauf: Ticketmaster

Web: www.amadeushorseindoors.at

Facebook: www.facebook.com/AmadeusHorseIndoors

Instagram: www.instagram.com/amadeushorseindoors



Messe: Do-So 9-18 Uhr

Do-So 9-18 Uhr Sport: Do-So ab 9 Uhr bis Turnierende

Do-So ab 9 Uhr bis Turnierende

Pferdemesse

Pferdemesse Pferdeshow

Springturnier CSI4*

Dressurturnier CDI4*

CDI-W mit FEI World Cup™

Voltigierturnier

Hallenvielseitigkeit

Travel Charme Grand Prix Salzburg

Römerhof Championat CSI4*

Nachwuchsspringturnier CSIPChJYU25

Finale European Youngster Cup (EY Cup)

Pony-, Children- und Junioren-Touren

Springturnier für Amateure CSIAm

Springturnier CSN-A

Dressurturnier CDN-A

Driving Challenge

Knock-out-Springen „Austria against the world“

Working Equitation

Mounted Games

Mini Working Equitation für Kinder

Pferdeverkaufsschau

Fun4Kids-Area

Rider’s Partys

