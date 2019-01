Foto von Jessica von Bredow-Werndl - „Foto: TEAM myrtill“.

Amazonensiege von Jessica von Bredow-Werndl und Renate Vogelsang

beim Auftaktturnier im Pferdezentrum Stadl-Paura

Am vergangenen Wochenende fand im Pferdezentrum Stadl-Paura von 25. bis 27. Januar das erste Turnier der noch jungen Saison 2019 statt. Die Amazonen waren auf dem Vormarsch und strahlten in allen drei Hauptbewerben an der Spitze.

In der freitägigen Junioren Vorbereitungsprüfung der Klasse M setzte sich die oberösterreichische Nachwuchsreiterin Sophie Marlene Francz an der Spitze durch. Im Sattel ihres Der Romantiker toppte sie die 69-Prozentmarke und reihte sich vor der deutschen Gastreiterin Christina Trost auf Fisherman's Friend on Top.

Am Samstag reichte der breitgefächerte Bewerbsreigen bis zur schweren Klasse, der Jungen Reiter Vorbereitungsprüfung. Hier sicherte sich eine souveräne Renate Voglsang den Triumph. Die heimische Spitzenreiterin, die die Farben Österreichs schon auf Championaten und den Olympischen Spielen vertreten hatte, sattelte ihren hochveranlagten Fürst-Hohenstein-Hengst Fürst Ferdinand zur Fasanenhöhe und erhielt das Traumergebnis von exakt 75 Prozentpunkten.

Ihr folgte niemand geringere als Deutschlands Top-Reiterin Jessica von Bredow-Werndl, die aktuelle Nummer zehn der Welt. Die sympathische Amazone nahm Sir Max und Exclusive BB mit nach Stadl-Paura und belegte in der samstägigen S-Prüfung mit 74,722 und 73,750 Prozentpunkten die Ränge zwei und drei. Eine Platzierung heimsten obendrein Sophie Marlene Francz und Der Romantiker mit 68,333 Prozentpunkten ein.

Am Sonntag stellte der Prix St. Georges den Hauptbewerb des Wochenendes dar. Nach einer phantastischen Prüfung konnte diesen Jessica von Bredow-Werndl mit Exclusive BB für sich entscheiden. Die dreiköpfige Jury hatte für die harmonische, schwungvolle und ausdrucksstarke Runde 77,544 Prozentpunkte gezückt. „Ich war super zufrieden. Die Bedingungen waren TOP, die Menschen so nett und ich bin glücklich über die Entwicklung meiner Pferde“, resümierte Jessica von Bredow-Werndl nach ihrem Turnierwochenende in Stadl-Paura. Ihren Score vom Samstag toppten die bereits mit einem Sieg ausgezeichneten Renate Voglsang und Fürst Ferdinand zur Fasanenhöhe: 76,579 Prozentpunkte besiegelten Platz zwei. Auf das Podium kamen mit über 68 Prozent Sophie Marlene Francz und Der Romantiker. Ebenfalls platziert war Christina Trost mit Fisherman's Friend (67,061%).

Den Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura hatte Lucia Moser erfolgreich vertreten. Die Nachwuchsreiterin, die von Judith Shiferaw trainiert wird, lieferte mit ihrem Fuchswallach Queenlike gelungene Runden ab und verbuchte in der M-Tour einen Sieg und einen zweiten Platz.

Am kommenden Wochenende macht das weiße Viereck Platz für den Parcours, Stangen und Fänge: Von 02. bis 03. Februar 2019 kommen nämlich die Springreiterinnen und Springreiter mit dem CSN-C und den 22 ausgeschriebenen Prüfungen voll auf ihre Kosten.

Ergebnisüberblick:

7/0 Dressurprüfung Kl.M Aufgabe FEI Jun. VB

1 (3B30) Der Romantiker - Francz Sophie Marlene (O) 69,314%

2 (Z002) Fisherman's Friend - Trost Christina (GER) 68,333%

Ergebnislink

16/0 Dressurprüfung Kl.S Aufgabe FEI YR VB

1 (2H42) Fürst Ferdinand zur Fasanenhöhe - Voglsang Renate (W) 75,000%

2 (Z008) Sir Max - Bredow-Werndl Jessica (GER) 74,722%

3 (Z009) Exclusive BB - Bredow-Werndl Jessica (GER) 73,750%

4 (3B30) Der Romantiker - Francz Sophie Marlene (O) 68,333%

Ergebnislink

23/0 Dressurprüfung Kl.S Aufgabe FEI Prix St. Georges

1 (Z009) Exclusive BB - Bredow-Werndl Jessica (GER) 77,544%

2 (2H42) Fürst Ferdinand zur Fasanenhöhe - Voglsang Renate (W) 76,579%

3 (3B30) Der Romantiker - Francz Sophie Marlene (O) 68,202%

4 (Z002) Fisherman's Friend - Trost Christina (GER) 67,061%

Ergebnislink

Alle Ergebnisse auf www.horse-events.at .

Alle News und Infos auf www.pferde-stadlpaura.at .

Herzliche Grüße

Mag. Theresa Deisl

________________

Pferdenews.eu

Steyrermühlgasse 6

A-5411 Oberalm

Mobil: +43 664/4101338

Mail: office@pferdenews.eu

Web: www.pferdenews.eu

Facebook: www.facebook.com/Pferdenews.eu