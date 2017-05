American Mustang - der ergreifende Film zum Pferd

HUFGEFLUESTER TV zeigt den Trailer:

American Mustang

- der neue, ergreifende Film zum Pferd -

Ein Film von American Mustang the Movie

In einer kunstvollen Mischung aus erlesener Naturdokumentation und einer ergreifenden Erzählung werden die majestätischen Wildpferde des amerikanischen Westens wie nie zuvor in einem stereoskopischen Film in 3D gezeigt. Die Story, erzählt aus der Sicht eines Mädchens zieht die Zuschauer in ein Drama, das sich auf Hunderten von Millionen Hektar von öffentlichen Flächen ereignet. Die Geschichte um die Amerikanischen Mustangs ist bis heute nicht zu Ende. Die subtile Choreographie, die sich über Tausende von Jahren entwickelt hat, hat vor langem begonnen und fasziniert uns bis heute. Ein komplizierter Tanz zwischen einem Mann und einem wilden Pferd präsentiert im Film Lektionen für uns alle, auch für diejenigen, die vor Ort für amerikanischen Mustang kämpfen....