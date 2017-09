Americana 2017: Lena Wolf & Maganic werden NRHA Bronze Trophy Reining Limited Non-Pro Champion

Toller Erfolg für Lena Wolf und ihren 5-jährigen Wallach Maganic (Magnum Chic Dream x Show Tennic): mit einer 217,5 holten sich die beiden die NRHA Bronze Trophy Limited Non Pro. Lena Wolf wurde 2016 mit Maganic, der aus der Zucht von Kevin R Showman stammt, NRHA Breeders Futurity Limited Non Pro Champion und gewannen 2017 die VWB Golden Series Reining sowie das NRHA Breeders Derby Non Pro L2.

Der Reserve Champion Titel ging an Robert Hesse und seinen 5-jährigen Hengst SB Great Rendition (Great Resolve x Hot Rendition), die eine 216 erzielten. Dritter wurde mit einer 211 Richard Forster auf dem 11-jährigen Jacs Royal Boonsmal (Royal Boonsmal x Zans Glenda Jac). Forster und sein Hengst waren unter anderem Novice Horse Non Pro Champions bei den ERCHA Spring Stakes 2016 und Limited Open Bridle Regional Champion.

R. Fallei