AMERICANA 2019 Augsburg

ERCHA European Champion Limited Open: Joschka Werdermann & Rock Me Graygun

European Champion Limited Open Bridle wurde Joschka Werdermann mit seiner 8-jährigen grauen Stute Rock Me Graygun (Nu Tivio Chex X Two Acres), der insgesamt eine 421 scorte. Mit diesem Pferd war Joschka, der als selbständiger Trainer auf der Appaloosa Company in Worfelden arbeitet, 2018 Reserve European Champion Senior Working Cowhorse auf der German Open. Zudem waren die beiden NRHA Breeders Derby Finalist Open. „Ich freue mich, wie gut mir die Stute zugehört hat“, freute sich Werdermann. „Es dauerte eine Weile, bis wir beide zusammengewachsen sind. Aber jetzt war sie wirklich bei mir. Die Rinder waren tough, aber Graygun hat einen super Job gemacht und ich denke, da ist noch Luft nach oben!“

Der Reserve Champion Titel ging mit einer 420,5 an Maik Bartmann und Yvonne Bondas 8-jährigem Verlander (Wimpys Little Step x Melodys Gi Jane) vor Martin Schemuth und seinem Wallach Mr Chesmu Peppy Boon, der eine 408,5 scorte.

Ramona Billing